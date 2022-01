Novartis ha anunciado que la Agencia Norteamericana del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) ha aprobado «Cosentyx» (secukinumab) para el tratamiento de la artritis relacionada con la entesitis (ARE) en pacientes pediátricos a partir de cuatro años, así como para el tratamiento de la artritis psoriásica juvenil (APsJ) activa en pacientes a partir de dos años de edad, informa EP.

«Cosentyx» es ahora el primer biológico indicado para la ARE y el único tratamiento biológico aprobado para la ARE y la APs en pacientes pediátricos en EE UU. Se trata de la segunda y tercera aprobación de ‘Cosentyx’ en una población pediátrica en EE UU y, actualmente, «Cosentyx» cuenta con un total de cinco indicaciones en reumatología y dermatología.

«Investigaciones anteriores sugieren que, a pesar de recibir tratamiento, algunos niños y adolescentes con APs o ARE pueden seguir experimentando síntomas. Los resultados del ensayo JUNIPERA de Fase III reflejan que los pacientes pediátricos tratados con secukinumab demostraron respuestas notables durante todo el período de tratamiento», ha comentado Hermine Brunner, del Cincinnati Children’s Hospital.

A su juicio, «esta aprobación es una noticia positiva para algunos pacientes que continúan luchando contra síntomas dolorosos como inflamación de las articulaciones e hinchazón de los dedos de las manos y los pies».

Enfermedades autoinmunes

La ARE y la APsJ, subtipos de artritis idiopática juvenil (AIJ), son enfermedades autoinmunes. La ARE se caracteriza por inflamación y dolor en las articulaciones en la zona en la que los tendones y los ligamentos se unen al hueso y puede presentarse con dolor lumbar o sensibilidad en la palpación de las caderas. La APsJ se caracteriza por inflamación de las articulaciones y psoriasis cutánea y puede presentarse con afectación en las uñas, inflamación de los dedos de las manos y/o pies o psoriasis. De no tratarse, pueden provocar niveles elevados de dolor y discapacidad.

«Se trata de la segunda y tercera aprobación pediátrica en EE UU este año para ‘Cosentyx’, después de la aprobación para psoriasis pediátrica y refuerza aún más la eficacia y seguridad comprobada de la terapia. Con más de 500.000 pacientes adultos y pediátricos tratados en todo el mundo desde su lanzamiento, los profesionales sanitarios y los pacientes pueden confiar en ‘Cosentyx’», ha afirmado Todd Fox, director global de Inmunología, Hepatología y Dermatología de Medicina de Novartis.