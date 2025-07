Los nuevos inyectables contra la obesidad son muy eficaces pero siempre supervisados por endocrinólogos

Fact checked

La moda de lanzarse a tomar alguno de los famosos medicamentos para adelgazar, como el Ocempic (aunque no es el único) sin vigilancia médica puede ser muy peligroso para la salud.

Lo explica el Dr. Luis Masmiquel, médico especialista en Endocrinología, doctor en Medicina, profesor de Endocrinología de la UIB, vicepresidente de la Real Academia de Medicina de las Islas Baleares y director de la Unidad de Tratamiento Integral de la Obesidad de Juaneda Hospitales.

«La obesidad es una enfermedad crónica y compleja con comorbilidades graves como enfermedades cardiovasculares, diabetes, reflujo, apnea del sueño, diferentes tipos de cáncer, etc. Los nuevos tratamientos inyectables son herramientas muy eficaces cuando se usan bien, pero siempre deben formar parte de un plan supervisado por endocrinólogos expertos. Evitar la automedicación y buscar asesoramiento médico es clave para perder peso de forma segura y mantenerlo en el tiempo».

Y lo amplía en esta entrevista.

PREGUNTA.- ¿Qué indicaciones tienen los inyectables antiobesidad y qué contraindicaciones?

RESPUESTA.- Los medicamentos inyectables semanales autorizados para el tratamiento de la obesidad son semaglutida (Wegovy) o tirzepatida (Mounjaro). Están indicados para personas con obesidad (índice de masa corporal – IMC – igual o superior a 30 kg/m²) o para quienes tienen sobrepeso (IMC ≥ 27 kg/m²) y además presentan problemas de salud asociados como diabetes tipo 2, hipertensión o apnea del sueño. No están indicados para personas con peso normal ni para quienes sólo buscan perder unos pocos kilos por motivos estéticos. Las contraindicaciones habituales de estos medicamentos se pueden dar en personas con antecedentes de ciertos tipos de cáncer de tiroides (carcinoma medular), personas con pancreatitis previa, pacientes con enfermedades digestivas graves que podrían empeorar y mujeres embarazadas o en período de lactancia. Siempre debe hacerse una valoración médica individualizada para comprobar si el paciente puede beneficiarse y si existen factores de riesgo.

P.- ¿Qué hay de verdad en los efectos negativos como pérdida de visión o pancreatitis?

R.- Estos fármacos, como todos los medicamentos, no están exentos de riesgos, pero la mayoría de los pacientes no presentan efectos graves si se usan correctamente. Los efectos secundarios más comunes son digestivos: náuseas, vómitos, estreñimiento o diarrea. Suelen mejorar con el tiempo y ajustando la dosis. En estudios clínicos se ha observado un riesgo bajo de inflamación del páncreas por eso no se recomiendan en personas con antecedentes de pancreatitis. No existe evidencia sólida de que provoquen pérdida de visión directa. Algunos estudios en diabetes tipo 2 describieron empeoramiento transitorio de la retinopatía diabética en pacientes con control glucémico muy rápido, pero no es habitual en personas sin diabetes o sin retinopatía previa. Sin embargo, se ha observado un aumento en casos de neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION) en usuarios de semaglutida. Respecto a la neuropatía óptica isquémica (NAION), se han publicado series de casos: cuatro pacientes con NAION durante el tratamiento con semaglutida (tres en menos de un año), con disco óptico anómalo y otros factores anatómicos predisponentes. Un estudio danés de más de 400.000 personas con diabetes demostró que el uso semanal de semaglutida duplica el riesgo de NAION (hazard ratio 2,19; IC 95 % 1,54–3,12). La EMA y la OMS han calificado este riesgo como muy raro (hasta 1 en 10.000 tratamientos) y recomiendan monitorizar la visión.

En resumen, es un efecto infrecuente, posiblemente relacionado con características anatómicas preexistentes y con el control muy rápido de los niveles de glucosa en sangre en pacientes con diabetes y muy mal control metabólico previo. En general, cuando se utilizan bajo supervisión médica, los beneficios superan los riesgos en pacientes bien seleccionados.

P.- ¿Estos medicamentos son para adelgazar con fines estéticos o para tratar un problema de salud?

R.- Estos medicamentos no son inyecciones milagrosas para adelgazar de forma estética. Están diseñados para tratar una enfermedad crónica, la obesidad, que tiene complicaciones serias como diabetes, problemas cardiovasculares, apnea del sueño, algunos tipos de cáncer, trastornos psicopatológicos, artropatía de rodilla y cadera, etc. Usarlos sólo para perder unos kilos antes del verano es un uso inadecuado y potencialmente peligroso, con riesgo de efectos secundarios innecesarios y de efecto rebote al dejarlos. Un uso generalizado e incontrolado de estos medicamentos puede llevar a que se agoten las existencias para quienes realmente los necesitan por indicación médica. La pérdida de peso debe acompañarse siempre de cambios de hábitos de alimentación y actividad física, ya que el medicamento es una herramienta de apoyo, no una solución aislada.

P.- ¿Qué riesgos conlleva comprarlos por internet?

R.- Comprar estos fármacos sin receta o por internet, como ocurre con la Viagra, supone varios riesgos graves. Pueden ser medicamentos falsificados o de dudosa procedencia, sin control de calidad. Pueden adquirirse sin una evaluación médica previa, ignorando contraindicaciones o interacciones. No hay seguimiento profesional para detectar efectos adversos. El tratamiento debe prescribirse siempre por un médico cualificado, preferentemente un especialista en Endocrinología u Obesidad, y dispensarse en farmacias autorizadas.

P.- ¿Cómo se comparan entre ellos, hay estudios que los comparen directamente?

R.- Sí, existen estudios clínicos que comparan estos fármacos entre sí. Por ejemplo, tirzepatida (Mounjaro) ha demostrado en algunos ensayos mayor pérdida de peso media que semaglutida (Wegovy). En ensayos como SURMOUNT-1 y SURPASS, tirzepatida alcanzó pérdidas de peso de hasta un 20% del peso corporal en algunos pacientes, mientras que semaglutida logra entre un 10–15% de pérdida media en estudios como STEP. Sin embargo, la elección no depende sólo de la eficacia: hay que valorar efectos secundarios, disponibilidad, precio y características individuales del paciente. El estudio SURMOUNT5, publicado en mayo de 2025 en el New England Journal of Medicine, comparó directamente la tirzepatida frente a semaglutida en personas con obesidad sin diabetes. Se evidenció una pérdida media de peso al cabo de 72 semanas: 20,2 % con tirzepatida vs. 13,7 % con semaglutida. Hay diferencias significativas también en reducción de circunferencia de cintura y parámetros cardiometabólicos. Ambos comparten un perfil de efectos adversos digestivos, generalmente leves o moderados.

P.- ¿Cuál es el proceso correcto para acceder a estos medicamentos?

R.- Lo correcto es acudir a un médico, preferiblemente un endocrinólogo experto en obesidad, que valore el peso, el IMC y la distribución de grasa, las enfermedades asociadas, los riesgos o contraindicaciones y otros tratamientos disponibles. El especialista determina si es adecuado usar un inyectable como semaglutida o tirzepatida, o si es mejor comenzar con cambios de estilo de vida u otros medicamentos. También puede indicar en algunos casos técnicas invasivas quirúrgicas o endoscópicas. Además, debe hacer un seguimiento para ajustar dosis, controlar efectos secundarios y asegurar que el paciente adopta hábitos saludables. Pedir estos medicamentos por simple deseo no es una indicación correcta y puede poner en riesgo la salud.