En un mundo cada vez más marcado por el individualismo y la superficialidad, el narcisismo ha emergido como un problema global. En su nuevo libro «Liberémonos del Narcisismo» (Serendipity), la psicóloga y autora Maribel Rodríguez explora las dinámicas destructivas del narcisismo y ofrece herramientas prácticas para protegerse de esta patología.

En esta entrevista a OKSALUD, la autora comparte su inspiración para abordar este tema, la evolución de su interés a partir de su trabajo previo sobre el narcisismo espiritual, y su experiencia profesional al tratar a personas dañadas psicológicamente por narcisistas patológicos. Además, profundiza en las diferencias entre los diversos niveles de narcisismo, las señales de advertencia y estrategias para contrarrestar sus efectos tanto en la vida personal como profesional.

PREGUNTA.- ¿Qué la inspiró a escribir este libro, hubo algún evento o experiencia personal que influyó en su decisión?

RESPUESTA.- Decidí escribir este libro después de la publicación de un libro previo sobre narcisismo espiritual (que surgió después de detectar dinámicas demasiado narcisistas en entornos espirituales, con la finalidad de sensibilizar sobre el tema). Muchas personas que lo leyeron me pidieron que ampliara información acerca del narcisismo en general y sobre cómo protegerse del narcisismo propio y ajeno.

También me ha sensibilizado sobre la necesidad de abordar este tema el atender en mi consulta a personas muy dañadas psicológicamente por un narcisista patológico.

Por otra parte, considero que es importante hacer reflexionar sobre ello porque nos enfrentamos a un problema mundial, pues estamos en riesgo de tener gobernantes e incluso colectivos enteros que funcionan de modo narcisista, llegando a ser muy destructivos.

A un nivel más personal, a mí me ha costado bastante entender por qué estas personas funcionan del modo en que lo hacen (sin empatía, aprovechándose de los demás, siendo muy egocéntricas, etc.). Lo que me ha estimulado a investigarlo en profundidad, con la intención de hacer un abordaje por del narcisismo lo más comprensivo posible (muchos enfoques actuales solo culpabilizan a los narcisistas de sus conductas, sin aportar una comprensión del fenómeno). Pienso que si logramos comprender mejor las causas de lo que hacen es más posible que sepamos cómo relacionarnos con ellos e incluso impedir que nos dañen.

P.- El narcisismo es un tema amplio y complejo. ¿Cómo decidió qué aspectos abordar en su libro y cuáles dejar fuera?

R.- Fundamentalmente me he centrado en abordar cuestiones que he considerado que pueden ser de ayuda a cualquier persona en su vida cotidiana, tanto para comprender el narcisismo y sus causas, como para aportar ideas que puedan ser útiles para protegerse de él, tanto para quienes lo padecen como para quienes se relacionan con narcisistas patológicos.

P.-En su libro habla de los diferentes niveles de narcisismo, desde formas leves hasta patologías severas. ¿Podría explicar brevemente estas diferencias y cómo afectan tanto al individuo como a su entorno?

R.- Las diferencias principales entre estos niveles de narcisismo estriban en las consecuencias que esta patología supone para el individuo y para quienes se relacionan con él. Las personas con una patología más severa son las que más daño pueden hacer y a las que más les cuesta cambiar, porque son incapaces de darse cuenta de lo que les pasa, aparte de que se creen perfectos (lo que supone que no ven necesidad de hacer ningún cambio).

Quienes tienen un narcisismo más leve mienten y manipulan de formas más inocuas que los que tienen cuadros más severos. Las víctimas de los narcisistas más graves pueden quedar completamente anuladas y llegar incluso a suicidarse sin entender muy bien qué es lo que les pasa. Se podría hacer una analogía de los narcisistas leves con pequeños estafadores y los narcisistas más graves con jefes mafiosos o con grandes delincuentes. En estos casos las estafas son de entrada emocionales (se hacen querer mostrando ser alguien que no son).

También es preciso aclarar que en cualquier ser humano puede haber una «parcela narcisista» que puede llevarle de forma transitoria a tener comportamientos narcisistas. La diferencia entre tener una parcela así y un narcisismo patológico es que estos se comportan constantemente de modo narcisista, pues están atrapados en su fantasía de superioridad.

P.- ¿Qué herramientas prácticas se pueden aplicar para contrarrestar el narcisismo en uno mismo y en los demás?

R.- Lo más importante sería tener suficientes conocimientos acerca del narcisismo para comprender cómo funciona, detectar cuáles son sus trampas y así protegernos mejor de ellas. Al conocer sus trucos sucede como con los trucos de magia, que ya no nos seducen como cuando sabemos sus secretos.

También es esencial conocernos bien a nosotros mismos para darnos cuenta de qué puertas podemos abrirles sin darnos cuenta (por ingenuidad, inmadurez, ignorancia del tema, traumas no resueltos o incluso nuestra propia «parcela narcisista»). Cuando nos hacemos conscientes de cómo tenemos estas «puertas» abiertas es cuando podemos cerrarlas para no ser vulnerables a las manipulaciones narcisistas.

El tener una sana autoestima es otro aspecto fundamental, ya que nos permitiría ponerles límites con serenidad y firmeza de tal modo que no toleremos que nos traten mal. También es importante combatir la propia «parcela narcisista» ya que ellos son maestros en manipularnos a través de esta vulnerabilidad.

P.- ¿Qué estrategias sugiere para protegerse de las manipulaciones narcisistas en las relaciones personales y profesionales?

R.- Cuando sea posible es mejor poner distancia, aunque sea emocional para no caer en sus seducciones. También sería esencial aprender a ponerles límites con asertividad. Además, sería fundamental tener suficiente autocontrol emocional para no reaccionar explícitamente ante sus provocaciones positivas o negativas.

Ellos nos chequean en nuestras reacciones emocionales para detectar nuestros puntos débiles y a través de ellos poder manipularnos. Para evitarlo habría que aprender a poner «cara de póker» cuando quieran manejarnos. Aunque aún mejor sería que aprendiéramos a vivir desde nuestra propia autenticidad, libres de los juicios externos, de tal modo que no nos harían efecto ni sus adulaciones ni sus críticas.

P.- En su opinión, ¿cuáles son las principales causas del aumento del narcisismo en la sociedad contemporánea?

R.- Parece que hay varios factores que implican un aumento del narcisismo en la sociedad contemporánea: la exacerbación del individualismo; la valoración excesiva de las personas por factores superficiales (como el éxito, el dinero o la belleza); la falta de límites en la educación de los niños y la educación centrada en la apariencia y en el rendimiento sin tenerse en cuenta las necesidades emocionales de los niños (lo que les puede llevar a adaptarse a la imagen que se espera de ellos, dejándose de lado sus necesidades afectivas).

P.- ¿Cómo pueden los lectores identificar si están siendo afectados por un narcisista en su vida personal o profesional? ¿Cuáles son las señales de advertencia más comunes?

R.- Los narcisistas patológicos suelen ser personas que inicialmente nos pueden parecer muy buenas y perfectas (cuando son hábiles). Pero poco a poco veremos que esta imagen inicial no es real ya que iremos percibiendo grandes incoherencias (no son tan buenos como se vendían inicialmente). También veremos que mienten, de que exageran sus logros, que no tienen empatía (aunque se presenten como personas bondadosas), que se sienten superiores a los demás y que se aprovechan de otros constantemente (creen merecerlo), también veremos que son envidiosos y que no toleran las críticas (lo que choca con la aparente seguridad que tienen en sí mismos), además de necesitar ser constantemente centro de atención, aparte de que esperan ser admirados exageradamente por otros. Es también común que critican excesivamente a quienes se relacionan con ellos, para empequeñecerles, además de que suelen usar la culpabilización hacia los demás ante los errores que ellos cometen (que no van a reconocer).

P.- Finalmente, ¿qué espera que los lectores aprendan con «Liberémonos del Narcisismo»? ¿Cuál es el mensaje principal que quisiera que se lleven después de leer su libro?

R.- Espero que los lectores aprendan más acerca de lo que es el narcisismo, para que se hagan más conscientes de sus daños. También espero que, al saber más sobre los narcisistas patológicos, aprendan protegerse de ellos antes de que sea demasiado tarde. Por otro lado, espero que los lectores se hagan más conscientes de los lados narcisistas que puedan tener ellos mismos y de cuáles son sus causas para poder llegar a vivir con más autenticidad y libertad, dejando de lado las máscaras que les impiden ser como realmente son.

Considero que también es importante que los profesionales de la salud mental sigamos investigando este tema y buscando posibles soluciones, pues aún es un tipo de patología que nos resulta difícil de abordar para ayudar a quienes lo padecen a superar la raíz de sus problemas.

Por último, creo que, como es muy difícil hacer que los narcisistas patológicos cambien, los demás hemos de aprender más sobre el tema para no dejarnos manipular por ellos. Si no nos hacemos conscientes de cómo funcionan pueden llegar a ser nuestras parejas, nuestros amigos, nuestros jefes o incluso nuestros gobernantes, pues habremos sido engañados y captados por ellos, como ocurre con los líderes de las peores sectas.