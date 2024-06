Fact checked

El pene es un tema que a menudo provoca incomodidad, pero que tiene un impacto significativo en la salud y el autoestima de la mitad de la población. La uróloga del Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz), Dra. Blanca Madurga, afirma en su nuevo libro ‘Todo lo que necesitas saber sobre el pene y nunca te atreviste a preguntar’ (Planeta) que cada vez más jóvenes acuden a consulta con serios problemas sexuales, muchos de los cuales se originan en expectativas irreales sobre su pene.

La mayoría de estos jóvenes busca soluciones en internet, mientras que otros no consultan a un especialista debido a la vergüenza. Además, la Dra. Madurga menciona casos de hombres maduros que nunca se han sometido a un examen, desconocen el cáncer de próstata y consumen viagra como si fuera un dulce. Si la mayoría de las mujeres se realizan exámenes ginecológicos anuales, ¿por qué los hombres no hacen lo mismo?

Este libro, tal y como explica la Dra. Madurga en entrevista a OKSALUD, surge de la necesidad de ofrecer información accesible y derribar mitos y falsas creencias, tales como: ¿El pene es un músculo, un hueso o ninguna de las anteriores? ¿La masturbación frecuente puede causar ceguera? ¿La vasectomía provoca disfunción eréctil?, etc. “Se trata de una obra seria, rigurosa y divulgativa que aborda todas las preguntas que un hombre pueda tener sobre sus genitales”, declara.

PREGUNTA.- ¿Qué le motivó a escribir un libro sobre un tema que genera tanta curiosidad y tantas falsas creencias como el pene?

RESPUESTA.- Básicamente, porque en mí experiencia profesional, te vas dando cuenta de que los hombres conocen poco y mal su pene y su sexualidad. Los falsos mitos de hace siglos, permanecen en nuestra cultura popular, cómo si fueran nuevos de ayer mismo. Esto genera muchísima angustia a un alto porcentaje de la población y, ahora era el momento de aclarar todos estos temas.

P.- ¿Cuáles son las dudas más comunes que los pacientes tienen sobre su salud sexual?

R.- Sin temor a equivocarme os puedo decir que las dudas más frecuentes versan sobre el tamaño «normal» del pene y sobre la disfunción eréctil.

P.- En el libro menciona que el pene no es un músculo. ¿Podría explicarnos qué es exactamente el pene desde un punto de vista anatómico y funcional?

R.- El pene es un órgano complejo, y está compuesto por tres tubos, dos son los que se llenan de sangre durante la erección, y el del medio es por donde sale el semen y la orina, según sea la ocasión. Todos los penes tienen además unos músculos que actúan por ejemplo, en el momento de la eyaculación para ayudar a expulsar el semen fuera. Además funciona por una serie de estímulos nerviosos, que gracias a las hormonas y unas sustancias que se llaman neurotrasmisores desencadenan el fenómeno de la erección y la eyaculación junto con la sensación de orgasmo.

P.- ¿Cuál es la principal urgencia que recibe en las consultas de urología relacionadas con el pene?

R.- La urgencia más importante es la fractura del pene, afortunadamente no es frecuente, pero si muy alarmante. Lo más común es que acudan con una parafimosis. Esto se produce en varones no operados de fimosis, que cuando tienen una relación sexual, el prepucio se echa atrás dejando el glande al descubierto. Si cuando termina, no vuelve a tapar el glande con el prepucio pues se estrangula el glande y se produce la parafimosis.

P.- A lo largo del libro, habla de la importancia de la salud mental en la función eréctil. ¿Qué consejos da para manejar la influencia de la mente en la erección?

R.- Lo primero es averiguar donde comenzó todo el problema. Siempre hay un origen, después, si la valoración de caso entraña gravedad, mí consejo es que se acuda al un terapeuta experto en sexología.

P.- ¿Existen realmente trucos de los actores porno que puedan ser utilizados de manera segura en las relaciones sexuales cotidianas?

R.- Bueno, la más inocua es la colocación de una goma en la base del pene, cuando este está en erección, al no permitir que la sangre salga, la erección permanece. Pero ojo, eso solo se puede mantener unos minutos, si se mantiene más de 30 minutos seguidos, podemos encontrarnos con un grave problema. Por eso, lo mejor es pensar que la vida sexual no es una película porno, debe ser natural, con sus subidas y bajadas es bueno y divertido.

P.- ¿Cuál es la edad recomendada para que un hombre acuda al urólogo por primera vez y qué revisiones deberían hacerse periódicamente?

R.- Las asociaciones de Urología recomiendan una primera visita a partir de los 50 años. En el caso de antecedentes de familiares cercanos que hayan padecido cáncer de próstata, se recomienda esta primera visita a los 45 años.

P.- Uno de los temas que aborda es la evolución vital del pene. ¿Qué cambios pueden esperar los hombres en sus genitales a lo largo de los años?

R.- El pene no deja de ser otro órgano más de nuestro cuerpo y va a envejecer como el resto. Sus erecciones van a ser más cortas y menos fuertes, pero no van a desaparecer de la noche a la mañana. Hay que aprender a tener vida sexual más allá de la mera penetración. De verdad, al orgasmo se puede llegar por distintos caminos.

P.- En un mundo lleno de desinformación en internet, ¿qué recomienda a los hombres que buscan información sobre la salud de su pene?

R.- El mejor consejo que puedo dar es que no tengan miedo ni vergüenza y que acudan a su andrólogo. El le dará el mejor consejo para su caso. La mayoría de las páginas de Internet están destinadas a engañar a todos los incautos que puedan, lógicamente previo pago.

Además, siempre es mejor prevenir que curar. Cuidarse con un ritmo de vida saludable hará que tu cuerpo en general y tu pene en particular, viva más y mejor.

La vida sexual es un tema importante, lo llevamos en el ADN. No hay que tomársela a risa, ni avergonzarse. Lo mejor es una información veraz que disipe todas las dudas. El andrólogo puede ser tu fantástico compañero del viaje de tu vida sexual.