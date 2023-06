Fact checked

La inestabilidad sentimental, la falta de vivienda, el bloqueo de los procesos de emancipación y la prolongación de la dependencia doméstica de los jóvenes, según la última encuesta de fecundidad del Instituto Nacional de Estadística (INE), es lo que hace a las españolas retrasar la edad para tener un hijo. Pero también influyen los factores psicológicos como la incertidumbre o el miedo al cambio corporal, que pueden volverse un problema más grave, tal y como explican Teresa Rubio Asensio, profesora experta en Medicina Genética y Reproductiva, en ‘Reproducción asistida’ una revista médica certificada y una comunidad online creada por médicos y especialistas en fertilidad.

Lo que es un hecho, es que todos estos elementos hacen que cada vez nazcan menos bebés en España, tal y como muestran los datos del (INE), de los que se desprenden que estamos ante la serie más baja de nacimientos de los últimos años: en 2022, se registraron una media de 903 nacimientos por día, lo que supone una reducción del 2,08%, respecto al año 2021, y una reducción del 8,07% si lo comparamos con el año 2019.

Cuando una mujer se queda embarazada por primera vez es normal que sienta un poco de miedo por la manera en la que va a cambiar su vida sobre la evolución del embarazo, la salud del bebé, etc. Algunas mujeres pueden sentirse menos atractivas, menos capaces o más ansiosas por el futuro. El aumento de peso y la pérdida de la figura es una de las causas que, según la Asociación de Psicología Perinatal (AEPP), puede llevar a sufrir un trastorno emocional durante el embarazo y/o puerperio. Por eso, es importante que las mujeres embarazadas se cuiden y se quieran a sí mismas, aceptando los cambios que ocurren en su cuerpo.

Para comprender estos cambios que se producen en torno a los embarazos y para entender cuáles son las preocupaciones actuales de las mujeres en estado de gestación, además de para recibir una serie de consejos, OKSALUD entrevista al ginecólogo y obstetra del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario de Madrid, el Dr. José Luis Prieto.

PREGUNTA.- El culto al cuerpo está de moda. ¿Afecta también a las embarazadas de hoy en día?

RESPUESTA.- Creo que más que culto al cuerpo, lo que sí hemos conseguido como sociedad es que las mujeres se conciencien de que, en el embarazo, deben cuidarse físicamente y también en su alimentación.

P.- ¿Qué precauciones debe tomar una mujer embarazada al practicar deporte durante su gestación?

R.- Si la mujer ya está acostumbrada a hacer deporte, lo único que tiene que hacer es disminuir la intensidad y evitar deportes que supongan impacto o riesgo de sufrir caídas. Si no realizaba deporte previamente y quiere empezar a practicarlo, tiene que elegir deportes aeróbicos, como caminar, e ir aumentando la intensidad poco a poco.

P.- ¿Existen deportes o actividades que se deben evitar por completo durante el embarazo? ¿Cuáles son y por qué?

R.-Básicamente los deportes de impacto o que supongan momentos de mucha explosividad. Me refiero a prácticas que impliquen saltos o carreras muy intensas como el tenis o el paddle o a deportes en los que se cargue peso con mucha carga. Tampoco son recomendables los deportes que hagan sudar mucho ya que el sudor es un modo de equilibrar el calor producido por el organismo. Hay que destacar que el calor es una de las peores situaciones para el feto.

P.- ¿Cuál es la importancia de adaptar la rutina de ejercicio a medida que avanza el embarazo? ¿Qué cambios se deben considerar?

R.- Al avanzar el embarazo, el organismo de la mujer cambia en lo que se refiere a volumen y también se va modificando su centro de gravedad, al crecer el abdomen. Estas nuevas circunstancias físicas obligan a modificar la práctica de algunos deportes, debido a los cambios de estabilidad. La embarazada debe ser consciente de esta situación para ir modificando el tipo de ejercicio que hace. Igualmente, cambia el volumen sanguíneo y la distribución del mismo porque el útero grávido va requiriendo cada vez más volumen sanguíneo por minuto y esto va en detrayendo del que se puede enviar a los músculos.

P.- ¿Cuál es su recomendación para las mujeres embarazadas que están obsesionadas con mantenerse en forma y delgadas durante esta etapa?

R.- Es deseable, durante el embarazo, que las mujeres se mantengan en forma o, al menos, que no empeoren su estado de forma. Respecto a mantenerse delgadas, lo normal, según las características de cada mujer, es que en un embarazo se aumenten entre 8 y 11 kg., pero tampoco se debe coger más peso. El organismo va a cambiar se quiera o no. Ir en contra de la naturaleza no va a aportar nada bueno, sino todo lo contrario, al curso del embarazo.

P.- ¿Cuáles son las principales preocupaciones de las mujeres embarazadas en cuanto a su salud y bienestar físico en el año 2023? ¿Ha notado algún cambio en la actitud de las embarazadas en los últimos años en relación a su cuidado físico y su aspecto durante el embarazo?

R.- En estos momentos de tan baja natalidad en España, por normal general, los embarazos que tenemos, son, en su inmensa mayoría, buscados. Eso hace que la madre ya se haya informado antes en la consulta y se haya comentado con ella todo lo relativo a tener un hijo. Las mujeres son cada vez más conscientes de la importancia de los cuidados durante la gestación, tanto en el aspecto físico como en la alimentación. Ahora, las mujeres embarazadas saben, por ejemplo, lo importante que es tomar del ácido fólico y yodo previamente a empezar la gestación.

P.- ¿A qué edad suelen ser más comunes los embarazos en la actualidad? ¿Ha habido alguna variación en comparación con años anteriores?

R.- Las cifras que maneja el Instituto Nacional de Estadística, indican que en 2021 la media de edad de la maternidad fue de 32 años. Esto indica que hay un porcentaje muy alto de mujeres de más de esa edad. La sensación entre los obstetras es que cada vez se retrasa más la maternidad. En el año 1980 se consideraba «primípara añosa» (una denominación horrible, pero así venía en los libros de texto) a una mujer embarazada de su primer hijo que tuviese más de 30 años. Con ese criterio, hoy en día más del 90% de nuestras pacientes se considerarían así. Por eso hay que insistir, en la medida de lo posible, en que es recomendable realizar una visita preconcepcional cuando se está pensando en tener un hijo.

P.- ¿Cuáles son los principales consejos que daría a las embarazadas que desean mantener un estilo de vida saludable y activo durante esta etapa de sus vidas?

R.- No sólo durante esta etapa, sino durante todas las etapas de su vida, es conveniente el ejercicio físico en la medida de lo posible y lo más activo posible. Y también es aconsejable seguir una alimentación basada en la dieta mediterránea. Hay que llevar un control de peso corporal adecuado. En el embarazo, además, el control debe ser un poco más estricto para que el crecimiento del bebe no produzca déficits en la madre.