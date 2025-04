Fact checked

El Dr. Francisco Pajuelo, director médico de Novo Nordisk en España, con motivo de la publicación de los resultados del Estudio SCORE, ha profundizado en la efectividad de Wegovy en la reducción del riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en adultos con sobrepeso u obesidad y enfermedad cardiovascular (ECV).

De esta manera, realiza un exhaustivo análisis en OKSALUD sobre la información adicional sobre cómo funcionan las terapias en la práctica clínica habitual y como ayuda a tomar decisiones de tratamento individualizadas tanto en obesidad como en otras enfermedades asociadas.

Pregunta.- Dr. Francisco Pajuelo, el estudio SCORE revela resultados relevantes sobre la eficacia de la semaglutida 2,4 mg. ¿Podría explicar brevemente qué es el estudio SCORE y qué objetivos persigue?

Respuesta.- El estudio SCORE es el primer estudio con evidencia en vida real que evalúa el tratamiento con semaglutida 2,4 mg (Wegovy ® ) y el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en adultos con sobrepeso u obesidad y enfermedad cardiovascular (ECV).

Con este estudio pretendemos ofrecer a los profesionales de la salud información adicional sobre cómo funcionan las terapias en la práctica clínica habitual ayudándolos a tomar decisiones de tratamiento individualizadas para mejorar la atención a personas con obesidad y riesgo cardiovascular.

P.- Uno de los hallazgos más significativos del estudio es la reducción del

57% del riesgo relativo de infarto de miocardio, ictus o muerte por

cualquier causa. ¿A qué se atribuye este notable resultado en los

pacientes con sobrepeso u obesidad y enfermedad cardiovascular?

R.- En comparación con personas que no recibieron este tratamiento, la administración de semaglutida 2,4 mg redujo en un 57% el riesgo de infarto de miocardio, ictus o muerte por cualquier causa cardiovascular, conocido como criterio de valoración compuesto MACE-3. En concreto, MACE-3 ocurrió en 42 (0,45%) de los 9.321 pacientes del grupo de semaglutida 2,4 mg en comparación con 175 (0,94%) de los 18.642 pacientes del grupo al que no se le administró semaglutida 2,4 mg.

P.- ¿Cómo puede la semaglutida, un tratamiento originalmente desarrollado

para la diabetes y luego para la obesidad, influir en la salud cardiovascular

y qué mecanismos de acción están implicados?

R.- La diabetes y la obesidad son enfermedades crónicas graves asociadas a

diversas comorbilidades, como la enfermedad cardiovascular (ECV) y la enfermedad renal crónica (ERC). Estas enfermedades están estrechamente relacionadas y su manejo requiere un enfoque holístico, según lo recomendado por las guías clínicas.

En Novo Nordisk, estamos decididos a reducir el riesgo y la carga de enfermedad cardiovascular. Estamos desarrollando una cartera de tratamientos de alto impacto centrada en áreas específicas con una alta necesidad insatisfecha.

Los datos presentados en el ACC refuerzan el conjunto integral de beneficios metabólicos y cardiovasculares de la semaglutida, que la convierten en una

opción sólida para abordar los desafíos de salud interconectados asociados con la diabetes tipo 2 y la obesidad.

La semaglutida es el único arGLP-1 con una reducción comprobada del riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y muerte cardiovascular en la diabetes y la obesidad, que va más allá del control glucémico y el control del peso. Sobre su mecanismo de acción: Semaglutida es un análogo de GLP-1 con un 94 % de homología de secuencia con el GLP-1 humano.

Semaglutida actúa como un agonista del receptor de GLP-1 que se une de forma selectiva al receptor de GLP-1 (el objetivo del GLP-1 nativo) y lo activa. El GLP-1 es una hormona fisiológica que desempeña diversas funciones en la regulación del apetito y la glucosa, así como en el sistema cardiovascular. Los efectos sobre la glucosa y el apetito están mediados específicamente por los receptores de GLP-1 presentes en el páncreas y el cerebro.

También reduce la glucosa en sangre de un modo dependiente de la

glucosa, mediante la estimulación de la secreción de insulina y la disminución de la secreción de glucagón cuando la glucosa en sangre es elevada. Este mecanismo de disminución de la glucosa en sangre también implica un ligero retraso en el vaciamiento gástrico en la fase posprandial temprana. Durante la hipoglucemia, semaglutida disminuye la secreción de insulina y no afecta a la secreción de glucagón.

Semaglutida reduce el peso corporal y la masa grasa corporal mediante la reducción de la ingesta calórica, que implica una reducción general del apetito. Además, semaglutida reduce la preferencia por alimentos ricos en grasas.

P.- ¿Qué otros beneficios cardiovasculares se observaron en el estudio SCORE, además de la reducción en la mortalidad y los eventos adversos mayores?

R.- Otros de los resultados más destacables revela que la administración de

semaglutida 2,4 mg también se asoció con un riesgo significativamente menor de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y muerte por un evento cardiovascular.

P.- Este tratamiento con semaglutida 2,4 mg está siendo evaluado para su uso más allá de pacientes con obesidad y enfermedad cardiovascular, ¿qué impacto podría tener en otros grupos de pacientes con riesgo cardiovascular elevado?

R.- Semaglutida 2,4 mg está indicada para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares adversos graves en adultos con enfermedad cardiovascular establecida y obesidad o sobrepeso así como para reducir el exceso de peso corporal y mantener la pérdida de peso a largo plazo en los siguientes pacientes: adultos y pacientes pediátricos mayores de 12 años con obesidad y adultos con sobrepeso en presencia de al menos una comorbilidad asociada al peso.

La dosificación de semaglutida varía según la enfermedad que se vaya a tratar. En el caso de diabetes el tratamiento indicado es semaglutida oral 14 mg (Rybelsus) y semaglutida 1 mg inyectable (Ozempic). Por lo tanto, cambia no solo la dosificación, sino también la forma de administración.

Tanto semaglutida 2,4 mg como semaglutida oral 14 mg ha demostrado beneficio cardiovascular en distintos estudios, ambos presentados en el ACC 2025. El estudio SCORE, que evalúa el tratamiento con semaglutida 2,4 mg y el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en adultos con sobrepeso u obesidad y enfermedad cardiovascular (ECV) ha demostrado que semaglutida 2,4 mg reduce un 57% el riesgo de infarto de miocardio, ictus o muerte por causas cardiovasculares.

Por su parte, el estudio SOUL, también presentado recientemente en el ACC 2025 ha demostrado que semaglutida oral 14 mg (Rybelsus®) reduce significativamente el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores en adultos con diabetes tipo 2 (DM2) y enfermedad cardiovascular (ECV) establecida y/o enfermedad renal crónica (ERC). El estudio confirmó que semaglutida oral 14 mg una vez al día redujo los eventos cardiovasculares adversos graves en un 14% frente a placebo

P.- ¿Cómo planea Novo Nordisk traducir estos resultados en mejores estrategias de tratamiento y en el diseño de políticas de salud pública?

R.- Los estudios de evidencia en vida real como el SCORE complementan los ensayos clínicos controlados aleatorizados al ofrecer a los profesionales de la salud información adicional sobre cómo funcionan las terapias en la práctica clínica habitual ayudándolos a tomar decisiones de tratamiento individualizadas con los pacientes. En Novo Nordisk, nuestra misión es cambiar la forma en que se percibe y trata la obesidad. La evidencia en vida real de SCORE proporciona información útil para mejorar la atención a personas con obesidad y riesgo cardiovascular.

En Novo Nordisk, estamos decididos a reducir el riesgo y la carga de vivir con enfermedades cardiometabólicas. Estamos desarrollando una cartera de tratamientos de alto impacto centrada en áreas específicas con alta necesidad insatisfecha.

P.- ¿Cuáles son las perspectivas a futuro para la semaglutida 2,4 mg en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares asociadas a la obesidad?

R.- En Novo Nordisk nos centramos en las enfermedades crónicas graves que afectan a cientos de millones de personas y que se encuentran entre los desafíos sanitarios mundiales más urgentes.

La obesidad es una enfermedad crónica grave que afecta a cerca de mil millones de personas en todo el mundo. Es una pandemia mundial que se asocia a múltiples complicaciones de salud como las enfermedades cardiacas, la diabetes tipo 2, entre otras. En España, se prevé que en 2030 casi el 30% de los adultos vivirá con obesidad.

En Novo Nordisk, hemos sido los primeros en poner a disposición de las personas con obesidad tratamientos que les ayuden a perder peso. Mantenemos un firme compromiso con el tratamiento y abordaje de la obesidad.

Comprendemos que la obesidad es una enfermedad compleja y perder peso no es sólo una cuestión de comer menos y moverse más. Somos conscientes de

los múltiples factores que intervienen y por ello, queremos liderar el conocimiento científico en el campo de la obesidad para poder ayudar a todas las personas que quieren perder peso y ganar calidad de vida.

Durante años, nuestros científicos han estudiado cómo las moléculas sintéticas de GLP-1 pueden ser utilizadas para suprimir el apetito o incrementar el gasto energético. Y continuaremos analizando cómo estas moléculas pueden estimular la pérdida de peso duradera. Así como, abordar también los beneficios de nuestros tratamientos para otras comorbilidades asociadas como la ECV y la ERC.

Nuestro objetivo a largo plazo es conseguir que la obesidad sea reconocida como una enfermedad por todos, incluida la sociedad, y que todos los agentes implicados en su tratamiento se unan para abordar todos los factores que intervienen, de manera que esas estadísticas previstas sobre la prevalencia de la obesidad en un futuro no se cumplan y podamos romper el círculo.

P.- Finalmente, ¿qué le diría a los profesionales médicos y pacientes acerca de los próximos pasos a seguir, dado el impacto que este estudio puede tener en el manejo de la obesidad y las enfermedades cardiovasculares?

R.- Los estudios de evidencia en vida real como el SCORE complementan los ensayos clínicos controlados aleatorizados al ofrecer a los profesionales de la salud información adicional sobre cómo funcionan las terapias en la práctica clínica habitual ayudándolos a tomar decisiones de tratamiento individualizadas con los pacientes. En Novo Nordisk, nuestra misión es cambiar la forma en que se percibe y trata la obesidad. La evidencia en vida real de SCORE proporciona información útil para mejorar la atención a personas con obesidad y riesgo cardiovascular.

Estamos decididos a reducir el riesgo y la carga de vivir con ECV. Estamos desarrollando una cartera de tratamientos de alto impacto centrada en áreas específicas con una alta necesidad insatisfecha.

Los datos presentados en el ACC refuerzan el conjunto integral de beneficios metabólicos y cardiovasculares de la semaglutida, que la convierten en una opción sólida para abordar los desafíos de salud interconectados asociados con la diabetes tipo 2 y la obesidad.

De cara a futuro y por contextualizar, según el estudio Assessment of the potential clinical and economic impact of weight loss in the adult population with obesity and associated comorbidities in Spain, que es el primer estudio que estima el valor clínico y económico de una pérdida de peso significativa a largo plazo en nuestro país, una pérdida de peso sostenida del 15% en la población española con obesidad podría ahorrar al país alrededor de 8.000 millones de euros en una década si se lograse alcanzar esta reducción de peso en todos los españoles con obesidad y podría traducirse en una disminución significativa del riesgo de hasta un 56,4% de desarrollar comorbilidades asociadas.

Estos datos evidencian el significativo impacto económico y clínico de la obesidad, subrayando la necesidad de colaborar de manera conjunta con autoridades sanitarias, profesionales de la salud y asociaciones de pacientes para prevenir y abordar esta condición de manera multifactorial. La obesidad es una enfermedad crónica y compleja que requiere un enfoque de tratamiento personalizado e integral, lo que demanda la cooperación de todos los actores involucrados.