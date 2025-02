Fact checked

El Dr. José Miguel Láinez, Jefe de Servicio del Hospital Clínico Universitario de Valencia y expresidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN), ha presentado en Madrid junto al Dr. Jesús Porta-Etessam el libro «Mantén joven tu cerebro» (ADAMED). Esta obra busca concienciar sobre la importancia de la prevención en la salud neurológica.

En la primera parte del libro, además de una pequeña introducción de cómo funciona el cerebro, hay una serie de capítulos dedicados a diferentes apartados de los factores que influyen en cómo mantener un cerebro joven y saludable mientras que en la segunda parte, el Dr. Laínez, en entrevista a OKSALUD explica: «Hay cuatro capítulos específicos dedicados a cómo manejarse en las patologías más frecuentes como son la demencia, el Parkinson, la migraña, la epilepsia o la esclerosis».

A lo largo de sus páginas, el Dr. Láinez y su colega, nos dan las claves para tratar de ayudar a prevenir el deterioro cognitivo y frenar el envejecimiento cerebral. Hábitos tan simples como charlas con los amigos, pasear o leer puede hacer que disfrutemos de una vida más cómoda y consciente.

PREGUNTA.- ¿Qué le motivó a escribir este libro y cuál es el mensaje principal que quiere transmitir a los lectores?

RESPUESTA.- Llevamos muchos años trabajando en consonancia con lo que hacen la mayoría de las sociedades neurológicas en el mundo pero en un concepto adicional diferente que es el de atender y guiar a los pacientes «de la mano». Se trata de priorizar la asistencia para que sea de la máxima calidad. Además, entendemos que tal como están evolucionando las afecciones neurológicas, es una obligación participar también en campañas de prevención e intentar evitar que en el futuro estas enfermedades se conviertan en un problema masivo y se reduzcan el grado máximo posible, en aras de mejorar la salud de los ciudadanos y para contribuir al sostenimiento del sistema sanitario.

Quiero transmitir a todos las personas qué deberían leer este libro porque creo que pueden encontrar pequeños consejos que les van a ayudar a tener una vida más sana y más feliz.

P.- ¿Qué hábitos considera más efectivos para mantener el cerebro joven y saludable a largo plazo?

R.- La primera pieza sería realizar ejercicio. Es fundamental y hay muchos datos clarísimos que indican que practicar deporte reduce la incidencia de la mayoría de las afecciones neurológicas como el ictus, la demencia, etcétera. Seguir una dieta saludable sería otra pieza básica. En general, hablaríamos de mantener la Dieta Mediterránea. En tercer lugar, controlar los factores de riesgo cardio-vascular que es una cuestión muy importante. Y, por último, dormir bien y mantener una buena higiene del sueño. Sabemos que durante el sueño se pone en marcha un sistema que se llama sistema glinfático que es el que hace un poco de limpieza de todos los detritus que tenemos en nuestro cerebro, por eso es muy importante dormir bien.

Además, para mantener el cerebro saludable debemos tenerlo activado ya que es como cualquier otro músculo del cuerpo, si lo mantenemos activo, funciona mejor. Tiene que haber una buena actividad intelectual ya desde pequeños. Si los niños y jóvenes tienen una actividad intelectual activa y ésta se fomenta, se incremente la conectividad entre las neuronas, se crea una mayor capacidad de reserva cerebral y el cerebro se hace más resistente a las agresiones.

Hay que realizar actividades intelectuales durante toda la vida y, sobre todo, mantener las relaciones sociales que es otro hábito para conservar joven nuestro cerebro. El aislamiento social es un elemento aumenta el factor de riesgo en la demencia, especialmente personas mayores. Lo vimos mucho durante la pandemia. Gente que empezó con pequeños problemas neurológicos y luego desarrolló otros más graves de deterioro cognitivo.

P.- En el libro se habla mucho de la relación entre alimentación y salud cerebral. ¿Qué alimentos o tipo de dieta recomienda especialmente?

R.- Básicamente, lo mejor para mantener la salud cerebral, es seguir una dieta basada en verduras, frutas, leguminosas y proteínas, o sea, en la Dieta Mediterránea. Esta dieta no abusa de los azúcares ni los dulces que no son buenos. Los frutos secos son también cerebro- saludables. En Estados Unidos se recomienda la Dieta MIND que incluye bayas de todo tipo como fresas, arándanos, etc.

P.- Se menciona en el libro que la actividad física es fundamental en la prevención del deterioro cognitivo, ¿qué tipo de ejercicio es más beneficioso?

R.- Todo tipo de actividad física es beneficiosa. Hay algunas que son mejores que otras y hay discusiones al respecto de todo tipo. Creo que lo mejor es recurrir al sentido común y adaptar el deporte a cada persona. Una buena actividad es caminar, sobre todo si lo hacemos en el exterior, al aire libre. Es un ejercicio estupendo que puede hacer todo el mundo.

Las actividades de cardio también son beneficiosas y las de fuerza física, lo mismo, pero para personas jóvenes. La clave es realizar un ejercicio acorde a la edad y al estado de cada uno.

P.- El estrés y la ansiedad son factores comunes en la sociedad actual. ¿Cómo afectan al cerebro y qué estrategias propone para mitigar sus efectos?

R.- En la lista de recomendaciones, habría que añadir el tratar de vivir relajados. Sabemos que el estrés es perjudicial para todos. Trabajar esa parte también es importante para mantener el cerebro sano. Evidentemente, tenemos que aprender a convivir en el medio en el que vivimos y es un medio que nos tiende al estrés y a la ansiedad. Debemos aprender a manejarlo.

La clave está en que, aunque vivamos rápido no vivamos acelerados. Hay algunas herramientas hoy en día que ayudan a poder relajarse, o sea, a relajar el cerebro. Con técnicas como el yoga, la relajación profunda o el mindfulness, por ejemplo, podemos aprender a vivir más pausadamente e intentar controlar esos momentos de estrés en la vida o reducirlo.

P.- ¿Qué papel desarrollan la estimulación cognitiva y el aprendizaje continuo en la prevención de enfermedades neurológicas?

R.- La estimulación cognitiva no es necesaria en la vida diaria. Sólo hay que llevar a cabo algunos programas específicos de estimulación cognitiva en edades en las edades infantiles en algunos niños que lo necesiten o en personas mayores que empiecen a tener deterioro. El resto la estimulación tiene que ser parte de nuestra vida normal, si lees, te relacionas con los demás, vas a actividades con amigos, si acudes a tertulias, si escribes…todo eso ya es la estimulación cognitiva necesaria para mantener el cerebro joven.

P.- ¿Existen mitos o creencias erróneas sobre el envejecimiento cerebral que le gustaría desmentir?

R.- Básicamente es el de que el alcohol favorece o que protege el cerebro, esa famosa frase de «el alcohol funciona como vasodilatador y entonces me tomo un whisky para dilatar las arterias», pues, claramente, no es tan razonable. Se ha comprobado que el alcohol es perjudicial.

P.- ¿Se puede frenar entonces el envejecimiento cerebral?

R.- Sin duda, el envejecimiento cerebral se puede frenar. Hay datos que demuestran que mantener el cerebro saludable y bien estimulado frena el riesgo de ictus en un 80% aunque yo calculo que es un 50%, que ya es mucho. Además, se puede retrasar la aparición de demencias en un 30-40% lo que supone muchos miles de personas que podríamos beneficiarnos. Controlando los factores mencionados anteriormente y siguiendo los hábitos recomendados está demostradisimo que se reduciría mucho la incidencia del deterioro cognitivo.