España está entre los países europeos con menos supervivencia a la leucemia infantil, el cáncer más frecuente entre niños y adolescentes y su primera causa de muerte. Según el último y más completo estudio internacional sobre el tema, el CONCORD-3, la supervivencia a todos los tipos de leucemia está en un 77,8%, muy lejos de los países punteros, que llegan a superar el 90% (en el caso de Islandia).

Países como Alemania, Bélgica y Francia se sitúan en el entorno del 85%. “Aunque el país ha progresado, todavía le queda un largo camino, no para lograr la excelencia, sino para estar en la media de los países de su nivel socioeconómico. Esto se traduce en vidas: hay niños que cada año mueren y podrían sobrevivir con los cuidados más punteros”, asegura José Carnero, presidente y fundador de la Fundación

Unoentrecienmil que lucha desde hace 10 años para conseguir la curación de la leucemia infantil. Dentro de estas iniciativas, Unoentrecienmil invierte 590.000 euros para que España participe en el ensayo clínico europeo ALL Together, en colaboración con la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP), el Hospital Niño Jesús de Madrid y el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Unoentrecienmil impulsa este proyecto con el objetivo de seguir avanzando en la investigación de la leucemia infantil, y conseguir que los niños reciban un tratamiento adaptado a sus necesidades, con medicina de precisión personalizada e inmunoterapia, para curar a todos con tratamientos que alteren menos su calidad de vida a corto y a largo plazo. Porque se puede curar más para curar con menos.

Estudio ALL Together

El objetivo del estudio ALL Together es individualizar cada vez más los tratamientos de la leucemia linfoblástica aguda, el tipo más común de este cáncer. Aunque los protocolos para tratarla han mejorado la supervivencia, que no llegaba al 50% en los años setenta, para seguir avanzando hace falta un paso más. “Hay que seguir trabajando para que todos los niños reciban un tratamiento adaptado a sus necesidades, con medicina de precisión personalizada e inmunoterapia. Desde la Fundación Unoentrecienmil luchamos para lograr la curación plena con tratamientos que alteren menos su calidad de vida a corto y a largo plazo”, matiza José Carnero.

En España se diagnostica un caso diario, que supone una convulsión en las familias, ya que el 20% de estos pequeños, no consigue superarlo.

A pesar de ser el cáncer más frecuente en niños, no deja de ser una enfermedad rara (afecta a unos 300 cada año en España), por lo que para encontrar soluciones hace falta unir los datos del mayor número posible de pacientes para encontrar subgrupos con las mismas características y afinar los tratamientos según las alteraciones genéticas de cada paciente. Esto permitirá aplicar inmunoterapia a fases más tempranas, que los tratamientos tengan menos efectos secundarios, reducir las recaídas y mejorar la supervivencia en aquellos niños que las sufren, que hoy en día está en tan solo el 50%, aproximadamente.

Es el camino para alcanzar el objetivo final: que ningún niño ni adolescente muera por leucemia. Sobre Unoentrecienmil La Fundación Unoentrecienmil se dedica a impulsar proyectos de investigación para encontrar la curación plena de la leucemia infantil, el cáncer más frecuente en niños. En España se diagnostica un caso diario, que supone una convulsión en las familias, ya que el 20% de estos pequeños, no consigue superarlo. Unoentrecienmil es la única fundación española centrada exclusivamente en la leucemia infantil.

¿Qué es la leucemia infantil?

El cáncer se origina cuando las células en el cuerpo comienzan a crecer en forma descontrolada. Las células en casi cualquier parte del cuerpo pueden convertirse en cáncer. Si desea más información sobre el cáncer, cómo se origina y se propaga, consulte ¿Qué es el cáncer? Para información sobre las diferencias entre los tipos de cáncer que ocurren en los adultos y en los niños, consulte Cáncer en niños.

Las leucemias son cánceres que se origina en las células que normalmente madurarían hacia los diferentes tipos de células sanguíneas. Con más frecuencia, la leucemia se origina en formas tempranas de glóbulos blancos, pero algunas leucemias comienzan en otros tipos de células sanguíneas.

Existen diferentes tipos de leucemia que se basan principalmente en:

Si la leucemia es aguda (crecimiento rápido) o crónica (crecimiento más lento)

(crecimiento rápido) o (crecimiento más lento) Si la leucemia comienza en células mieloides o células linfoides

Cuando los médicos saben el tipo de leucemia específico que padece un niño, pueden hacer un mejor pronóstico y seleccionar el mejor tratamiento.