Los médicos han vuelto a intensificar las movilizaciones con la convocatoria de paros y manifestaciones para este miércoles y jueves en varias de las comunidades autónomas más importantes del país a través de APEMYF. Los manifiestos difundidos por los sindicatos reflejan sin ambigüedades la confrontación abierta con la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien acusan de ignorar sus reivindicaciones y de mantenerse firme en su negativa a conceder un estatuto propio para el colectivo médico. En este contexto de creciente tensión, la posibilidad de nuevos paros o incluso de una huelga indefinida dependerá exclusivamente de la decisión que adopte la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) antes de que finalice el mes de enero.

La protesta de hoy se enmarca en lo que ya es la cuarta gran movilización estatal de médicos, aunque no todas las comunidades autónomas secundarán la jornada de huelga por la dispersión de algunos sindicatos médicos que no están implantados en esta ocasión en todas las regiones. Sin embargo, hay paros y manifestaciones en Madrid, Andalucía, País Vasco, Castilla y León, Murcia, Valencia o Aragón.

La protesta de Madrid partió este miércoles desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad. Durante este recorrido se han escuchado consignas como «Mónica García nos ha vendido: sin médicos no hay sanidad», «Sin médicos no hay sanidad, y sin respeto no hay acuerdo», «El conflicto no lo crean los médicos, lo crea la negativa del Ministerio» o «Gobernar no es resistirse, es escuchar».

Los sindicatos médicos critican que el nuevo Estatuto Marco que impulsa el Ministerio no responde a las condiciones específicas del ejercicio de la Medicina, una profesión con una formación más larga, mayores responsabilidades legales y una carga asistencial distinta a la del resto de categorías sanitarias. Reclaman un estatuto propio que regule de forma diferenciada aspectos clave como la jornada laboral, las guardias, las retribuciones y la carrera profesional.

Desde Sanidad, Mónica García ha reiterado su rechazo a esa posibilidad, defendiendo un marco común para todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud. Esta postura ha sido interpretada por los sindicatos como una falta de reconocimiento al colectivo médico y ha tensado aún más las negociaciones, que los convocantes dan prácticamente por rotas. Incluso desde algunos colectivos y comunidades la han acusado de «traicionar al colectivo médico» como es el caso de la consejera madrileña, Fátima Matute.

Huelga indefinida de CESM

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha dejado claro que, tras varias jornadas de huelga nacional contra el borrador del Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad y sin que la administración haya asumido cambios sustanciales en sus propuestas, el colectivo médico se prepara para dar un nuevo paso en las movilizaciones. Según los responsables de CESM, la intensificación de las protestas en febrero podría llegar a una huelga indefinida, como respuesta al rechazo persistente del Ministerio a reconocer un estatuto propio y condiciones laborales específicas para la profesión médica.

La organización sindical sostiene que mientras no se aborde de forma real y diferenciada las demandas históricas del colectivo —incluido un marco profesional propio y negociaciones directas con la Administración— las movilizaciones continuarán y podrán escalar hasta paros sin límite temporal.