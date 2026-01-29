El Consejo General de Dentistas y la Organización Médica Colegial prorrogan su acuerdo de colaboración hasta 2027

Fact checked

El Consejo General de Dentistas de España y la Organización Médica Colegial han formalizado la prórroga, por un año más, del convenio marco de colaboración suscrito inicialmente en febrero de 2023. Con esta renovación, el acuerdo amplía su vigencia hasta 2027 y consolida una línea de cooperación orientada a reforzar la calidad asistencial y la protección de los pacientes.

El convenio establece un marco estable para seguir desarrollando acciones coordinadas en ámbitos estratégicos compartidos por ambas profesiones sanitarias. En este sentido, la prórroga permite dar continuidad a iniciativas ya en marcha y abrir nuevas vías de trabajo conjunto en áreas clave como la comunicación interprofesional, la formación y la mejora de procesos.

Entre los principales compromisos que se mantienen con la renovación destacan:

Mejora de la coordinación entre profesionales : se impulsarán canales de comunicación más ágiles entre médicos y dentistas, con especial atención a la relación entre salud general y salud bucodental, favoreciendo la prevención, la educación sanitaria y el intercambio de información relevante en beneficio del paciente.

: se impulsarán canales de comunicación más ágiles entre médicos y dentistas, con especial atención a la relación entre salud general y salud bucodental, favoreciendo la prevención, la educación sanitaria y el intercambio de información relevante en beneficio del paciente. Impulso del desarrollo profesional : ambas instituciones seguirán promoviendo el desarrollo profesional continuo mediante actividades formativas y programas específicos, incluyendo acciones de formación especializada.

: ambas instituciones seguirán promoviendo el desarrollo profesional continuo mediante actividades formativas y programas específicos, incluyendo acciones de formación especializada. Tolerancia cero con el intrusismo : se refuerza la colaboración en la identificación y denuncia de prácticas irregulares que pongan en riesgo la seguridad del paciente y vulneren la normativa de ordenación profesional.

: se refuerza la colaboración en la identificación y denuncia de prácticas irregulares que pongan en riesgo la seguridad del paciente y vulneren la normativa de ordenación profesional. Avance en digitalización y nuevas herramientas : se continuará trabajando en el despliegue y promoción de recursos como la receta privada electrónica, para optimizar la gestión asistencial y la coordinación entre ámbitos.

: se continuará trabajando en el despliegue y promoción de recursos como la receta privada electrónica, para optimizar la gestión asistencial y la coordinación entre ámbitos. Respuesta conjunta frente a la desinformación: el acuerdo mantiene medidas para actuar de forma coordinada contra bulos y contenidos engañosos en salud, especialmente los difundidos en internet y redes sociales, así como para trasladar posiciones comunes ante las Administraciones Sanitarias en cuestiones de interés sanitario, productos sanitarios y medicamentos.

Con esta prórroga, ambas corporaciones reafirman su voluntad de colaboración sostenida, con el objetivo de fortalecer la cooperación institucional en aspectos esenciales para la salud pública, la seguridad clínica y el ejercicio profesional responsable.