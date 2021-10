En el día mundial de la salud mental 2021 sabemos que cada vez hay más personas en el mundo que padecen este tipo de enfermedades. Con la pandemia todo se ha acelerado, y estos trastornos también. Por ello conviene saber cómo prevenir y luchar contra la salud mental.

Sabemos que cada una de estas enfermedades es diferente, a veces no hay un origen establecido, pero sí algunas prevenciones que podemos llevar a cabo. Cuidar de nuestra psique es tan importante como hacerlo de muchas otras cosas.

¿Qué hacer para prevenir y luchar contra la salud mental?

Ejercicio por fuera y por dentro

El ejercicio físico es una de las mejores prevenciones para no sufrir y desarrollar este tipo de trastornos mentales. Con un ejercicio continuado no quiere decir que no la vayamos a sufrir, pero hay estudios que concluyen que el deporte, sin exceso, es algo favorable.

Señales de advertencia

Si estás cerca de una persona que puede desarrollar tales enfermedades, lo que debemos hacer es estar siempre aleta con cualquier cambio en la conducta de esta persona. Porque podría ser una señal de alarma. En este caso, lo más importante es detectarlo a tiempo.

Descansar correctamente

Muchas personas sufren estrés porque no descansan y llevan una vida algo acelerada. Esto puede ser sinónimo de desarrollar posteriormente un trastorno de ansiedad o de depresión. No siempre tiene que ser así, pero es una manera más de que el ser humano sea más frágil a esto. Por lo que los médicos recomiendan descansar y dormir las horas necesarias.

Ocupa el cerebro

Hay personas que tienen su cerebro dando vueltas a ideas negativas e innecesarias. Enfermedades, contagios de covid, preocupaciones que quizás no existan… con el tiempo esto merma nuestra vida y la aparición de la ansiedad es totalmente factible. Ocupar el cerebro en actividades que nos hacen sentir bien, tales como el ejercicio, un hobby, ver series favoritas o realizar cursos que nos interesan y nos gustan van realmente bien para huir de estos males.

Ponerse en manos de profesionales

Cuando veamos que algo no marcha bien en nuestra vida, estamos más apáticos de lo normal, más tristes o con mayor preocupación no está de más que un profesional nos pueda ver si realmente tenemos un problema que va a más o puede quedarse ahí sin que sea más importante, nos ayudará a encauzar situaciones de la forma más fácil para evitar males mayores y a luchar contra la salud mental.