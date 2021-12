En esta época hay muchas personas contagiadas por Covid que no han podido disfrutar de las fiestas navideñas como se merecían. Pero si no te encuentras mal, siempre puedes arreglarte y hacer peinados, aunque sea sin salir de tu hogar. Cómo cuidar el cabello si estás confinado en casa, según expertos.

Desde secar con secador, rizar o alisar, hasta lavar con champú en seco para estar perfecto y especialmente mantener el pelo en un tiempo, invierno, en que suele debilitarse mucho más.

De qué manera debemos cuidar el cabello si estás confinado en casa

A cada cabello, su tratamiento

Los expertos capilares de Tanino Therapy aconsejan conocer bien el cabello de cada uno porque no es lo mismo uno liso, rizado, seco, grueso, y de ahí que se necesite un tratamiento distinto.

La protección del cabello es prioritaria

Las planchas y los rizadores son necesarios para pulir los peinados pero también pueden dañar tu melena. Con ello las puntas abiertas, la sequedad y la rotura son protagonistas.

Así es importante usar cremas, geles o sprays como capa protectora en el pelo antes de comenzar a peinar.

No hay falta lavar a diario

Si el cabello no está sucio, no hace falta lavarlo a diario, pues en según qué melena, el champú puedes ser perjudicial, y no dejar que el cabello siga su curso al natural.

No abusar de las herramientas de calor

En invierno, el uso del secador puede ser exagerado. Los expertos recomiendan limitar la cantidad de veces que usas tus herramientas de peinado con calor.

Por esto lo mejor es alterna peinados que requieren de estas herramientas con otros que no las necesitan para dar descanso a tu melena.

Visitar el salón

Tras el confinamiento, entonces es cuando debemos visita el salón para reparar. Pues en casa, el mantenimiento es importante pero luego hay que tratar a fondo. Y con esto hay que establecer la hidratación y nutrición profunda para dar fuerza al cabello y tratarlo con herramientas de calor.

Es el momento por dejarse asesorar por un profesional capilar para darle una nueva vida a la melena con un tratamiento de hidratación profunda que lo regenere.

Deja que el cabello respire

Especialmente si estás confinado, dale un descanso a tu melena. Evita peinarla, déjala respirar y llévala suelta. A la hora de recoger el pelo, debes usar gomas elásticas que no opriman ni rompan el cabello.