Cómo mejorar el entrenamiento con pesas

Cuando queremos entrenar con pesas, determinados ejercicios pueden costarnos un poco, especialmente si somos nuevos en esta disciplina. Muchas veces no vemos resultados porque no hacemos adecuadamente los ejercicios con pesas, y esto pasa por no coger el peso adecuado, no calentar bien o no llevar un estilo de vida saludable.

Por tanto, consulta a tu entrenador personal sobre los distintos ejercicios que debes hacer según tus metas y condición física, y aliméntate correctamente. Te damos algunos consejos para mejorar el entrenamiento con pesas.

Una perfecta hidratación

Es algo vital a la hora de hacer ejercicio. Bebe agua antes, durante y especialmente tras tu ejercicio con pesas, tu cuerpo te lo agradecerá.

Entrenar siempre dentro del mismo horario

A veces es complicado poder entrenar a una misma hora, cuando tenemos muchas cosas que hacer durante el día, pero lo mejor, para ver resultados, es entrenar cada día a la misma hora. Así, el cuerpo se acostumbra a ejercitarse cuando toca y será mucho más fácil practicar ejercicio.

Entrenamiento progresivo

En nuestro entrenamiento con pesas es mejor hacer un ejercicio progresivo. Esto se consigue sumando una repetición más que la vez anterior o bien aumentar el peso, pero esto también debe hacerse despacio para evitar lesiones. Otra manera que hacerlo es reducir el tiempo de la sesión para una misma cantidad de ejercicios.

Coger el peso adecuado

Muchas personas se equivocan al coger un peso algo mayor del que están preparados. En este caso, vale la pena poner especial atención en el peso que cogemos porque si es demasiado no veremos progresión y además podemos lesionarnos. A la hora de hacer ejercicio con pesas es importante tener un control y seguimiento, y que el entrenador del gimnasio pueda vernos de cerca; primero, para saber si lo hacemos bien, y segundo, precisamente para comprobar nuestra progresión.

Calentar adecuadamente

Sea por falta de tiempo o bien por otra razón, llegamos al gimnasio y nos ponemos a hacer pesas. Pero es un grave error, necesitamos un tiempo para que nuestro cuerpo se adecue y se ponga a punto para hacer ejercicio de forma adecuada. Con uso 8 minutos, tendremos suficiente para hacer estiramientos en nuestro cuerpo.