Cantabria Labs entrega los galardones de la 1ª edición de los Premios ‘Celebrate Innovation’

El martes 13 de septiembre ha tenido lugar la entrega de premios de la 1ª edición de los Premios Celebrate Innovation. Bajo el lema «Celebrate Life in medical Science», Cantabria Labs ha reunido en su centro ecosostenible en Cantabria a organizaciones, investigadores y emprendedores ganadores de la iniciativa, para premiar sus soluciones transformadoras y específicas a las necesidades en el ámbito de la salud.

Diversos proyectos por categorías han brindado ideas inspiradoras que fomentarán el desarrollo de productos o áreas terapéuticas, a través de diagnósticos, wearables, proyectos de inteligencia artificial o desarrollo de moléculas e ingredientes para, de esta forma, ayudar a las personas a mejorar a través de la ciencia.

La compañía farmacéutica, con este reconocimiento, pone de nuevo la ciencia y la innovación en el centro de sus actividades y pretende fomentar la investigación en todas sus facetas.

Criterios de evalución

Todas las iniciativas han asentado sus bases en tres pilares fundamentales para Cantabria Labs innovación, sostenibilidad y potencial de desarrollo, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas. Un Comité de Evaluación integrado por representantes de Cantabria Labs, dermatólogos, líderes de opinión, Catedráticos de Universidad especialistas en las distintas áreas e instituciones, como la Universidad de Alcalá, han sido los encargados de evaluar, estudiar los diversos proyectos y seleccionar las propuestas más innovadoras.

Premios

La categoría de Fotobiología ha tenido dos ganadores, Jesús Espada, Investigador Senior en Hospital La Paz Institute for Health Research (IdiPAZ) y Founder/CSO/Investigador Principal en Skin Target BD SL, con el proyecto «un baño de sol para regenerar tu piel» y Kristie Tanner, Project Manager at Darwin Bioprospecting Excellence, con un nuevo fotoprotector basado en combinaciones de pigmentos existentes en microorganismos extremófilos.

En la categoría de Acné, se ha concedido el premio a María José Fábrega Fernández, CSO and Co-Founder of Synflora and Postdoctoral Scientist en Universidad Pompeu Fabra, por el proyecto «Synflora», una plataforma que utiliza la biotecnología con el fin de adaptar microorganismos que liberan compuestos activos que mejoran los desórdenes de la piel con tendencia acneica.

Y, por último, el Premio Especial de Inmunología D. José Antonio Matji ha sido otorgado a Olga Durany Turk, CEO/CTO at GAT Biosciences, por su proyecto para el abordaje de los trastornos crónicos autoinmunes e inflamatorios de la piel a través de péptidos antimicrobianos.

Cada una de estas propuestas ganadoras por categoría han recibido un premio en metálico y la posibilidad de desarrollar el proyecto con la ayuda de Cantabria Labs. La próxima convocatoria se abrirá en 2023 con el objetivo de seguir apoyando e impulsando la innovación abierta.

«Estamos muy contentos con la acogida que ha tenido esta primera convocatoria de los Premios ‘Celebrate Innovation’ entre la comunidad sanitaria, investigadora y científica. Los proyectos que hemos recibido han brillado por su enfoque transformador y estamos muy contentos de poder entregar estas dotaciones para impulsarlos en un modelo open innovation» comentó Susana Rodríguez, CEO de Cantabria Labs tras la elección de los ganadores por el jurado.

Con la mirada puesta en las personas, innovadores productos y espíritu emprendedor, Cantabria Labs es hoy una marca de referencia en prescripción dermatológica en Europa (líder en España, Italia y Portugal), con el único objetivo de mejorar la salud y calidad de vida de las personas para celebrar la vida. Su presencia en más de 80 países y sus filiales en España, Italia, Francia, México, Portugal, China, EE. UU y Marruecos la avalan y brindan respaldo internacional.

