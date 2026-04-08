Boticaria García revela cuánto engorda una torrija: «Sus bondades nutritivas serían las mismas si…»

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Las torrijas vuelven cada año con la misma fuerza con la que llega la Semana Santa y la primavera. Aunque las fiestas han pasado, este dulce se mantiene en pastelerías, restaurantes y, por supuesto, en muchas cocinas domésticas. Pocas recetas representan tan bien la tradición gastronómica española como este dulce humilde, nacido del aprovechamiento y convertido hoy en un capricho estacional. Sin embargo, junto a su popularidad, surge una duda recurrente: ¿hasta qué punto engorda una torrija? La respuesta no es tan simple como parece, porque depende tanto de los ingredientes como de la forma de prepararlas.

Para entenderlo, conviene mirar atrás. Las torrijas no son una moda reciente, sino una receta documentada ya en 1604 en el libro “El Arte de Cozina”. Su origen está ligado a la Cuaresma, cuando la abstinencia de carne obligaba a buscar alternativas energéticas. El pan duro, la leche y el huevo ofrecían una solución nutritiva y económica. Versiones similares existen en otros países, como las french toast o el pain perdu. Hoy, sin embargo, su función ha cambiado: ya no compensan carencias, sino que se consumen por puro placer, lo que obliga a analizarlas desde un punto de vista nutricional más actual.

Un dulce tradicional con muchas calorías: las torrijas

Aunque su base es sencilla, la combinación de pan, leche, huevo, azúcar y fritura convierte a la torrija en un alimento bastante calórico. Según datos nutricionales recogidos en herramientas de análisis dietético como las utilizadas en estudios de la European Food Information Council, una torrija de unos 100 gramos puede rondar las 200 kilocalorías en su versión más ligera.

El problema aparece cuando se utilizan ingredientes más habituales en la práctica: leche entera, azúcar abundante o miel. En ese caso, la cifra puede superar fácilmente las 300 kilocalorías por ración. A esto hay que añadir la absorción de aceite durante la fritura, que incrementa notablemente el contenido en grasas. Es decir, no es solo el azúcar lo que suma, sino el conjunto de la elaboración.

Ingredientes calóricos pero ricos

No todas las torrijas engordan lo mismo. El tipo de pan, la leche empleada o incluso el aceite influyen directamente en el resultado final. Por ejemplo, el uso de pan blanco refinado aporta hidratos de carbono de rápida absorción, mientras que la leche entera incrementa el contenido graso.

Además, el rebozado y el posterior baño en azúcar o miel elevan la densidad calórica. Desde el punto de vista nutricional, como señala la Organización Mundial de la Salud, el consumo excesivo de azúcares libres está relacionado con un mayor riesgo de sobrepeso, lo que convierte a las torrijas en un alimento que conviene consumir con moderación.

¿Son realmente las torrijas peores que otros dulces?

A pesar de su fama, las torrijas no siempre salen mal paradas en comparación con otros productos. Si se analiza su composición, contienen ingredientes relativamente básicos: pan, leche y huevo. Esto implica que también aportan ciertos nutrientes, como proteínas o calcio.

De hecho, Boticaria García, en su propia web, explica que, si se comparan con productos industriales como donuts o bollería ultra procesada, las diferencias no son tan extremas. Algunos dulces industriales pueden tener cantidades similares de calorías en porciones más pequeñas, además de un mayor contenido en grasas saturadas y aditivos. En ese sentido, la torrija tradicional juega con la ventaja de ser un producto casero y menos procesado.

Alternativas a la torrija para aligerar la receta

Quienes no quieren renunciar a este postre tienen margen para adaptarlo. Una de las opciones más habituales es sustituir la fritura por el horneado, lo que reduce considerablemente el aporte de grasa. También se puede optar por leche semidesnatada o bebidas vegetales, y limitar el uso de azúcar o miel.

Otra alternativa es aromatizar con canela, cítricos o incluso especias, potenciando el sabor sin necesidad de añadir más calorías. No se transforma completamente la receta, sino de hacer pequeños ajustes que permitan disfrutarla con un perfil nutricional más equilibrado.

Tradición, placer y equilibrio

Las torrijas forman parte de una tradición profundamente arraigada, y su valor va más allá de lo nutricional. Están asociadas a momentos concretos del año, a reuniones familiares y a la memoria culinaria de muchas generaciones.

Desde un punto de vista dietético, no son un alimento para el consumo diario, pero tampoco es necesario demonizarlas. Son bastante típicas de esta época y especialmente se comen en Semana Santa. Como ocurre con la mayoría de los dulces, la clave está en la frecuencia y la cantidad en la que se come. Disfrutar de una torrija de forma ocasional no supone un problema dentro de una alimentación equilibrada.