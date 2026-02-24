Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

En las últimas semanas, una nueva y preocupante tendencia ha comenzado a circular en redes sociales, sobre todo entre jóvenes usuarios de plataformas como TikTok, Douyin y X: se trata de la llamada dieta de comer plástico o plastic eating diet, un reto viral cuyo objetivo declarado es bajar de peso sin ingerir calorías reales —y que ha encendido las alarmas en la comunidad médica por sus potenciales efectos nocivos para la salud.

La práctica consiste en cubrir la boca con film transparente o una lámina de plástico, colocar alimentos dentro de la boca sobre ese plástico y masticar como si se comiera realmente, para luego escupirlo todo sin tragar ni una sola caloría. La lógica que comparten quienes lo intentan es que la sensación de masticar podría «engañar al cerebro» y generar una sensación de saciedad, presuntamente ayudando a controlar el hambre y perder peso sin ingesta real de alimentos.

Este reto ha acumulado millones de reproducciones, compartidos por jóvenes que lo exhiben como un truco para «adelgazar rápido». Sin embargo, no existe evidencia científica fiable que respalde su eficacia, y los expertos en salud lo consideran un simple truco sin base médica y muy peligroso que no debe llevarse a cabo bajo ningún concepto.

⚠️ A strange “plastic-eating diet” trend is going viral in China — people chew food with plastic wrap in their mouth, then spit it out to avoid calories. 😳

Clips are spreading on TikTok and X.

Experts warn: extreme fads can be risky.#ViralTrend #WeightLoss #HealthAlert pic.twitter.com/cofnIBD6o9 — jeetwinapk (@jeetwin_apk) February 20, 2026

Los peligros físicos

Aunque pueda parecer una moda inocua, médicos y nutricionistas han alertado sobre múltiples riesgos asociados a esta práctica:

Riesgo de asfixia y atragantamiento

Cubrir la boca con plástico mientras se mastica puede obstruir la respiración o causar asfixia, especialmente si el material se desplaza dentro de la boca.

Microplásticos e irritación interna

El film plástico puede desprender microplásticos y partículas químicas al masticar, que pueden ser inhalados o entrar al aparato digestivo. Estos fragmentos pueden irritar mucosas, contribuir a inflamación crónica y desencadenar malestar gastrointestinal.

Químicos tóxicos

Los plásticos pueden liberar sustancias como bisfenol A (BPA) y ftalatos, compuestos asociados a desequilibrios hormonales y problemas metabólicos si entran en contacto directo con la saliva o la piel de la boca.

Lesiones en boca y dientes

Masticar con plástico puede causar irritación en las encías, úlceras, desgaste dental y riesgo de infecciones debido a las bacterias atrapadas entre la película y los tejidos blandos.

Preocupación por la salud mental

Además de los daños físicos, expertos señalan que la dieta del plástico puede normalizar comportamientos desordenados con la comida, similares a prácticas vistas en trastornos alimentarios como la bulimia (masticar y escupir), lo que puede fomentar ansiedad, obsesión por el control de peso y relaciones poco saludables con la comida.

Esto es especialmente preocupante entre adolescentes y jóvenes vulnerables a presiones sociales sobre la imagen corporal y la delgadez, un sector que ya enfrenta altos niveles de estrés y comparaciones en línea.

¿Funciona de verdad? Lo que dicen los expertos

No hay estudios que demuestren que este método tenga efectos duraderos o significativos en la pérdida de peso. De hecho, especialistas en nutrición afirman de su peligrosidad:

La sensación de saciedad simulada es temporal y no reemplaza la necesidad de nutrición real. El cuerpo necesita calorías, vitaminas y minerales para funcionar adecuadamente; ignorar esto puede provocar déficits nutricionales. Tendencias como esta pueden desencadenar patrones de alimentación desordenada en lugar de promover hábitos saludables a largo plazo.

La recomendación unánime de profesionales de la salud es evitar este tipo de retos virales peligrosos y, en su lugar, buscar asesoría de médicos o nutricionistas para opciones seguras y basadas en evidencia si se desea perder peso o cuidar la salud.