El reciente anuncio de Antonia San Juan, en el que revela que padece cáncer en las cuerdas vocales, ha puesto en primer plano una enfermedad que suele pasar desapercibida hasta fases avanzadas. Esta noticia ha desencadenado un renovado interés en los tumores de cabeza y cuello, especialmente los que afectan a la garganta, entre ellos el cáncer de laringe: el más común en la especialidad de Otorrinolaringología. En España se diagnostican entre 7.000 y 11.000 nuevos casos anuales, de los cuales entre el 40 % y el 60 % corresponden a tumores localizados en la laringe, siendo este uno de los países con mayor incidencia del mundo en esta patología.

Este tipo de cáncer presenta una serie de síntomas que, aunque tenues o comunes en otras condiciones, deben servir de alarma cuando persisten más de dos o tres semanas. Entre ellos destacan la ronquera prolongada o cambio de voz, dolor de garganta o sensación de cuerpo extraño, dificultad o dolor al tragar, tos crónica, pérdida de peso inexplicada y la aparición de bultos en el cuello.

Cifras y contexto epidemiológico en España

El cáncer de laringe es particularmente frecuente en España, donde la tasa de incidencia alcanza los 18–20 casos por cada 100 000 habitantes, una de las más elevadas.

Se trata de la segunda neoplasia más común del tracto respiratorio en varones, sólo por detrás del cáncer de pulmón. Aunque es más prevalente entre los hombres –debido al consumo histórico de tabaco y alcohol– también se está observando un aumento de casos entre mujeres.

España se enfrenta a un panorama sanitario complejo: miles de nuevos diagnósticos cada año, una mortalidad significativa, y una relación directa con hábitos de riesgo tan extendidos como fumar y beber en exceso. En este contexto, la detección temprana resulta crucial: se ha constatado que en estadios iniciales la supervivencia puede superar el 90 %.

Síntomas clave: ¿qué debemos vigilar?

Ronquera persistente o cambio de voz sin causa aparente, sobre todo si dura más de dos semanas.

Dolor al tragar o sensación de cuerpo extraño en la garganta, que no mejora con tratamiento convencional.

Tos persistente, especialmente sin explicación clara o que empeora con el tiempo.

Dolor de garganta o de oído inexplicable, que no responde a tratamiento convencional.

Aparición de bultos en el cuello (ganglios linfáticos), un signo frecuente de diseminación tumoral.

Pérdida de peso sin explicación y fatiga, signos generales que deben llamar a la alerta.

Dificultad para respirar o sensación de ahogo, especialmente en tumores que obstruyen la vía respiratoria.

Antonia San Juan: una voz que alerta

La actriz Antonia San Juan ha compartido públicamente cómo un mal persistente en la garganta –que ella creía derivado de una faringitis crónica– terminó por revelar un tumor en las cuerdas vocales. Tras sufrir modificaciones en la voz y suspender funciones teatrales, acudió a revisión médica, se sometió a pruebas como TAC, biopsia y hoy enfrenta el reto del tratamiento con serenidad y confianza en la ciencia.

Su caso es un recordatorio poderoso: síntomas cotidianos como una ronquera o dolor persistente pueden encerrar una enfermedad grave. Y la visibilización pública puede salvar vidas.

Prevención, detección y tratamiento