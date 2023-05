Fact checked

En los últimos meses, se están ofreciendo cifras alarmantes sobre el incremento de enfermedades de trasmisión sexual como gonorrea o sífilis, pero hay otras alertas mucho más peligrosas y que algunos expertos ya han calificado como de epidemia, es el caso del cáncer de garganta, y que tendría como factor principal de riesgo el sexo oral. Cada año en España se diagnostican 8.000 casos de esta patología de orofaringe y se estima que el 80% de la población realiza esta práctica sexual.

La pregunta es simple a tenor de estos datos: ¿puede la vacuna contra el VPH prevenir los cánceres de orofaringe? La respuesta es positiva, ya que se creó para prevenir el cáncer de cuello uterino y otros cánceres del sistema reproductivo. La vacuna protege contra los tipos de VPH que pueden causar cánceres orofaríngeos, por lo tanto, también podría prevenir estos cánceres.

Se recomienda la vacunación contra el VPH para los preadolescentes de 11 a 12 años de edad. Los CDC también recomiendan la vacunación contra el VPH para todas las personas hasta los 26 años, si es que aún no se han vacunado.

No hay recomendaciones sobre la vacunación para personas mayores de 26 años. Sin embargo, es posible que algunos adultos entre los 27 y 45 años de edad, que todavía no se hayan vacunado, decidan vacunarse contra el VPH después de hablar con su médico acerca del riesgo que tienen de contraer nuevas infecciones por el VPH y los posibles beneficios de la vacunación. La vacunación en este rango de edad proporciona menos beneficios, debido a que más personas ya han estado expuestas a este virus.

La vacunación contra el VPH previene nuevas infecciones por este virus, pero no sirve para tratar las infecciones o enfermedades existentes. Esta es la razón por la cual la vacuna contra el VPH es más eficaz cuando se administra antes de cualquier exposición al virus.

Se han cuantificado más de 100 tipos de VPH y aproximadamente 40 de ellos pueden transmitirse tanto a las áreas genitales como a la boca y la garganta a través del contacto sexual directo. El VPH oral se transmite a la boca a través del sexo oral, o posiblemente de otras maneras. Muchas personas se exponen al VPH oral a lo largo de su vida. Aproximadamente el 10 % de los hombres y el 3,6 % de las mujeres tienen VPH oral, y las infecciones por VPH oral se hacen más comunes a medida que las personas tienen mayor edad. La mayoría de las personas eliminan el VPH en el plazo de uno a dos años, pero en algunas, la infección persiste.

El VPH puede infectar la boca y la garganta y causar cánceres de orofaringe (parte de atrás de la garganta, incluidas la base de la lengua y las amígdalas). Esto se llama cáncer orofaríngeo. Se cree que el VPH causa el 70 % de los cánceres orofaríngeos en los Estados Unidos.

Generalmente, tarda varios años después de que la persona se infecta con el VPH para que se produzca el cáncer. No está claro si los cánceres orofaríngeos son causados por el VPH solo, o si hay otros factores (como fumar o mascar tabaco) que interactúan con el VPH para causar estos cánceres. No se sabe que el VPH cause otros cánceres de cabeza y cuello, incluidos los de boca, laringe, labios, nariz y glándulas salivales.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas del cáncer orofaríngeo pueden incluir dolor de garganta persistente, dolores de oído, ronquera, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor al tragar y pérdida de peso sin causa aparente. Algunas personas no presentan ningún síntoma. Si tiene algún síntoma que le preocupa, asegúrese de consultar a su médico de inmediato.

Eliminar riesgos

En principio, y como se ha indicado para otras enfermedades de trasmisión sexual, se aconsejan los condones y diques dentales. Cuando se usan de manera constante y correcta, los condones y los diques dentales pueden reducir las probabilidades de que el VPH pase de una persona a la otra.