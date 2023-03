Fact checked

«El Virus del Papiloma Humano (VPH) no puede ser el final de una vida sexual». «Si tienes relaciones sexuales te vas a enfrentar a él». Así han concluido los expertos reunidos este jueves en rueda de prensa en Madrid con motivo de la celebración, este 4 de marzo, del Día Internacional del VPH, para presentar la campaña ‘Es el momento: haz spoiler del VPH’, avalada por 63 entidades sociosanitarias, que tiene como objetivo poner de manifiesto la relevancia concienciar sobre esta Infección de Transmisión Sexual (ITS) y las consecuencias que puede tener para la salud. Los expertos han recordado que el VPH es la infección de transmisión sexual más común y han destacado el papel de la inmunización sin distinción de sexo para prevenir los cánceres asociados.

El jefe de sección de ginecología del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y secretario de la Asociación Española Patología Cervical y Colposcopia (AEPCC), el Dr. Jesús de la Fuente, ha sido el encargado de tomar la palabra inicial en el encuentro, organizado por compañía biofarmacéutica MSD -dentro de la iniciativa #ElVPHesCosaDeTodos, y ha asegurado que el VHP «es la infección de transmisión sexual más frecuente y más desconocida». No en vano, «más del 80% de personas sexualmente activas van a tener que enfrentarse al VPH», ha destacado. En este sentido, el VPH es una infección que cursa de forma asintomática, «no te enteras», ha explicado.

Además, el experto ha detallado que el preservativo no evita del todo que entremos en contacto con el VPH. «Toda zona que contacta en la relación sexual es susceptible de ser contagiada», ha aseverado y ha hecho hincapié en que «tendemos a pensar que si no tengo relaciones anales estoy libre» y esto no es cierto porque se produce un «arrastre fisiológico que empuja al virus hacia abajo y hace que se deposite en el ano».

«Si tienes relaciones sexuales te vas a enfrentar a él», ha recalcado el experto, quien ha puesto sobre la mesa los siguientes datos: 1.942 mujeres diagnosticadas de cáncer de cuello uterino por VPH y 845 mueren de cáncer de cérvix entre 15 y 44 años. «Es el más frecuente», ha dicho, pero ha enumerado que también se relaciona con otros cánceres, como el de ano, pene, vulva, vagina y orofaringe, incluyendo el de la amígdala. Así, en hombres, se dan 710 casos anuales, «con un problema añadido, que no se detecta a tiempo; no hay cribado como en la mujer, por lo que se dificulta la prevención efectiva».

Cáncer de cérvix, «eliminable»

El VPH afecta a 660 millones de personas en el mundo, pero la «luz», según el experto es que tenemos ya la «posibilidad de intentar controlar el virus». En Australia, según ha relatado, a los pocos años de implementar la vacuna en niñas y niños, los condilomas (verrugas genitales que también se asientan en las cuerdas vocales, en laringe y boca) pasaron de ser un diagnóstico «bastante raro».

Con esa experiencia previa, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el cáncer de cuello de útero «es eliminable». «La OMS dice que podemos desterrar el cáncer de cérvix y dejarlo como raro”, para lo que «la suma de fuerzas es fundamental», incluida la de la publicidad con campañas como la presentada hoy por parte de MSD: ‘Es el momento: haz spoiler del VPH’.

EL VPH, además del sufrimiento físico, con “varias semanas de sufrimiento de verdad” si padeces verrugas genitales, también conlleva un sufrimiento emocional: enfado, sentimientos depresivos, ansiedad, vergüenza y culpa, ha explicado el secretario de la AEPCC.

«El VPH es un meme»

Para entender bien cómo opera el VPH en nuestro organismo, la ginecóloga y sexóloga en Grupo Gine4, HM Hospitales, presidente de la Asociación SEDISATO e impulsora del proyecto, la Dra. Mercedes Herrero Conde, ha propuesto un símil: «Nuestro cuerpo es un móvil y el VHP es un meme». Así:

Cualquier contacto nos puede mandar un meme y puedes guardar o no es meme -> el preservativo no es cien por cien eficaz, pero es recomendable.

Puedes limpiar tu móvil de memes -> la vacuna.

Si está lleno tu móvil -> hay enfermedad; se producen los cambios celulares, el cáncer.

«Contraer el virus no implica enfermedad, pero hay que evitar el riesgo», ha aseverado la experta, quien ha hecho hincapiés en no llegar a «una visión negativa de las relaciones sexuales». En este punto, ha desmentido «tres mitos»:

Sólo le pasa a las chicas

Si noto nada, no estoy infectado. Sólo en la última fase es sintomático. Ni picor, ni cambio, ni flujo, excepto verrugas genitales… «El vph es cosa de todos».

«Si yo tengo relaciones sexuales muy seguras, no necesito más prevención, a mí esto no me pasa». «Esto es algo muy común y realmente es una falacia porque si el 80% de la población sexualmente activa en algún momento puede tener la infección por VPH, es más probable que tengas contacto con el virus a que no lo tengas».

La Dra. Mercedes Herrero Conde, asegura que el virus del VPH se previene con VPH para lo que utiliza el anagrama vacuna-preservativo-hábitos preventivos: «Tenemos que hacer ‘spoiler’ a toda la sociedad porque si estos mensajes de fomentar la salud entre todos no llegan, el esfuerzo terapeútico y de comunicación va a quedar en vano».

«Es importante incidir en el mensaje de que se trata de una infección de transmisión sexual que se estima que afectará a más del 80% de las personas sexualmente activas en algún momento de su vida. Las campañas de concienciación sobre este tipo de infecciones, y concretamente las relacionadas con el VPH, son vitales para que la población general conozca las graves consecuencias que podría ocasionar contraer este virus, que se estima que es responsable del 5% de todos los tumores humanos», ha declarado.

«Precocidad sexual»

El pediatra del Hospital Universitari Parc Taulí y miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEPED), el Dr. Valentín Pineda Solas, ha hecho un repaso histórico sobre el VPH, citando, en primer lugar, al virólogo Harald Zur Hausen, que descubrió la relación entre el virus y el cáncer de cuello de útero, trabajo que le valió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2008.

Precisamente, su investigación también permitió el desarrollo de una vacuna preventiva frente a la infección por VPH, que llegaría al mercado en 2006. Diez años más tarde, en 2016, comenzaría la vacunación en todo el mundo y se puso el foco en hombre-mujer, en la prevalencia de infección en varones. «La carga global de cáncer en varón no es despreciable», ha sostenido el experto, quien ha enumerado el de ano, pene, y faringe, en el varón.

Pineda ha destacado que desde 2006 se han puesto más de 300 millones de dosis en el mundo, en más de 120 países. Y concretamente en España, con la medida que ha adoptado el Ministerio de Sanidad sobre inclusión de la inmunización frente al VPH en varones de 12 años], se logrará una equidad en la inmunización desde edades tempranas, y sin distinción entre hombre y mujer, frente a las enfermedades prevalentes que puede provocar esta infección de transmisión sexual.

«Generalmente, el término ‘spoiler’ tiene una connotación negativa intrínseca, porque a nadie nos gusta que nos cuenten el final de una película, de una serie o de un libro. Sin embargo, si lo extrapolamos a otros escenarios, como la infección por el Virus del Papiloma Humano, esta visión cambia. Porque si hacemos spoiler de las posibles consecuencias de la infección por VPH en la salud de las personas, conoceremos la importancia que tiene su prevención. Nuestro objetivo, como cada año, es contribuir a aumentar la información sobre esta infección de transmisión sexual, sus posibles consecuencias y cómo protegerse frente a ella», ha explicado el director Médico del área de Vacunas de MSD en España, Gonzalo Fernández, sobre la campaña.

Se estima que al año se detectan 570.000 casos nuevos de cánceres relacionados con el VPH en mujeres y 60.000 en hombres en todo el mundo. El virus se relaciona con aproximadamente el 100% de las verrugas anogenitales, el 100% de cáncer de cérvix, el 90% de cáncer de ano, el 75% de cáncer de vagina, el 70% de cáncer de vulva, el 60% de cáncer de pene y entre <5-70% cáncer de orofaringe incluyendo amígdala, según los datos aportados por MSD.