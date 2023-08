Fact checked

Las olas de calor, aunque intermitentes, están afectando de manera significativa a que, en ciertas zonas del país, sea el vector esencial para ayudar a propagar la colonización de mosquitos invasores. La Dirección General de Salud Pública de Galicia (Sergas), ha lanzado una seria advertencia con relación a la aparición en Moaña (Pontevedra) de ejemplares de mosquito aedes albopictus -tigre-. Una situación extremadamente peligrosa porque es un potencial trasmisor de enfermedades como los virus dengue, chikungunya o Zika.

En el caso del dengue, es una infección vírica transmitida por este tipo de mosquitos. En su afección grave, representa una de las principales causas de enfermedad grave y muerte en algunos países de Asia y América Latina. Lo vemos lejano, pero resulta que no lo es tanto porque una mayor presencia del mosquito tigre en Europa favorece el dengue en el Mediterráneo como estos años pasados, pero en este en particular en Galicia, una zona no tan proclive para el aedes albopictus.

Por este motivo, se ha iniciado el protocolo dentro del Plan Nacional que conlleva tomar medidas para prevenir el riesgo, aunque aún no se ha podido confirmar la presencia de ninguno de estos patógenos en los ejemplares localizados en Moaña. También debe recalcarse que, por el momento, la presencia de este insecto en otras comunidades autónomas no registraron la circulación de estos virus, pero la prevención es esencial.

El mosquito tigre se detectó por primera vez en España en 2004, concretamente en Cataluña, y hoy «ya se ha extendido por todo el Mediterráneo, donde vive de forma continua, especialmente en las épocas de más calor, de mayo a noviembre», como explicaba la Dra. Eliana Cortés, médico internista y responsable de la Consulta del Viajero de Juaneda Hospitales. En este sentido, la especialista, matizó que en estas áreas, también se ha detectado el mosquito tigre en invierno, «consecuencia de las temperaturas cada vez más suaves que tenemos durante ese periodo del año».

Pero aunque se han detectado casos aislados de dengue en 2018 y 2019, la Xunta de Galicia creó una red de vigilancia de vectores que pudo identificar durante el año pasado más de 6.000 ejemplares de mosquitos con potencial de transmisión de enfermedades. Es por eso que pudieron localizar, gracias a la colaboración de un vecino, la presencia de ejemplares que certificaron que pertenecían a esta especie.

Coordinación

El sistema de Salud de Galicia (Sergas), cuenta con un comité de coordinación de carácter técnico para el que ya se han solicitado representantes de los departamentos autonómicos de Medio Ambiente, Medio Rural, Interior, el Área Sanitaria de Vigo y el propio Ayuntamiento de Moaña.

Este comité, coordinado por la Subdirección General de Información sobre Salud y Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública, se reunirá en los próximos días para planificar acciones de refuerzo de la vigilancia de este mosquito con el objetivo de controlar su dispersión.

Además, se hará el refuerzo de la vigilancia epidemiológica ante posibles casos de picaduras y la difusión de consejos para la población a la hora de evitar la proliferación de mosquitos y su picadura.

Cría en pequeños recipientes de agua

Ante estas detecciones de poblaciones del denominado mosquito tigre, la Xunta «recomienda a la población de la zona afectada el mantenimiento de buena higiene personal y el uso de repelentes eficaces para minimizar el riesgo de picaduras. Las picaduras son muy molestas y pueden producir reacciones alérgicas de cierta gravedad».

En la misma línea, advierte que el mosquito tigre cría en pequeños recipientes que acumulan agua estancada durante más de una semana, por lo que se recomienda revisar cada cuatro o cinco días lugares como bebederos de mascotas, macetas o platos situados bajo las macetas para evitar que se creen hábitats propicios para la instalación del mosquito.