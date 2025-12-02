Alerta por epidemia en Madrid: aumentan los casos de hospitalización por gripe y piden que nos preparemos

Fact checked

Cada otoño la gripe es el virus más temido, pero este año la situación en Madrid se ha adelantado más de lo previsto. Lo que normalmente ocurre en las últimas semanas del año ya está aquí, varias semanas antes, y eso ha hecho saltar las primeras señales de alerta en hospitales y centros de salud. Aunque desde la Comunidad se aclara que no se ha alcanzado un nivel de alarma, sí reconocen que el virus circula con intensidad creciente y que la incidencia ya ha superado el umbral epidémico.

En los datos más recientes se habla de más contagios, más hospitalizaciones entre los mayores y una presión añadida para la Atención Primaria, donde la mayoría de las consultas por gripe corresponden a menores de 14 años. A esto se suma un detalle que se repite año tras año: la mayoría de los casos graves atendidos en hospitales o centros de salud se dan en personas que no se han vacunado. Mientras tanto, el sindicato de enfermería SATSE lleva días advirtiendo de la saturación en Urgencias y reclamando la activación inmediata del plan de invierno. Y es que el virus avanza rápido y lo está haciendo tan pronto que obliga a anticipar respuestas. La Consejería de Sanidad recuerda que la campaña de vacunación comenzó el 15 de octubre y que se extenderá hasta el 31 de enero, pero insiste también en que la situación está «monitorizada constantemente» y que se irán tomando medidas según evolucione la circulación del virus. Con un crecimiento tan marcado en apenas una semana, la pregunta ya no es si habrá presión en el sistema sanitario, sino cómo se llegará a las próximas semanas.

Alerta por epidemia en Madrid: aumentan los casos de hospitalización por gripe

Según el informe de la Comunidad de Madrid, la incidencia acumulada se situó ya en 42,42 casos por cada 100.000 habitantes en la semana 47 de 2025. Esto significa que la región superó con holgura el umbral epidemiológico, fijado en 22,38 casos. Ese salto no es anecdótico: se notificaron 2.973 contagios, un aumento de 1.305 casos más que la semana anterior.

La velocidad con la que ha avanzado la gripe sorprende porque el comportamiento típico del virus en temporadas anteriores situaba el inicio de la epidemia en las últimas semanas del año. Este adelanto obliga a reforzar la vigilancia, y así lo explica Salud Pública: «La gripe ya circula por la región, pero no estamos en valores de alarma; la monitorización es constante». Aun así, el propio informe refleja un crecimiento rápido en niños pequeños y en personas mayores, los dos grupos más vulnerables.

Más hospitalizaciones entre mayores de 80 años

El dato más preocupante está en la franja de edad que más riesgo acumula. En los hospitales, aunque la incidencia general es baja (2,61 casos por cada 100.000 habitantes), el incremento entre los mayores de 80 años es notable. En sólo una semana, este grupo ha pasado de 9,43 a 20,44 casos por 100.000 habitantes, duplicando prácticamente la incidencia previa.

Este patrón coincide con algo que se repite en casi todas las temporadas: la mayoría de los ingresos corresponden a personas que no habían recibido la vacuna. Con el virus circulando de forma intensa y la campaña aún en marcha, las autoridades sanitarias recuerdan que la inmunización sigue siendo la medida más eficaz para evitar cuadros graves.

Además, la Atención Primaria está notando un repunte significativo de contagios en menores. En pediatría, la incidencia alcanza los 145,55 casos por 100.000 habitantes, y los niños de 0 a 4 años cuadruplican los datos de la semana anterior. El volumen de visitas en los centros de salud se ha disparado en apenas unos días.

SATSE alerta de saturación y reclama personal ante el avance de la gripe

El sindicato de enfermería SATSE Madrid ha sido uno de los primeros en advertir de que la situación con la gripe empieza a tensarse. «La gripe ya es epidemia. No hay enfermeras suficientes para abordarla», señalan en un comunicado en el que piden activar el plan de invierno de forma inmediata y contratar el personal necesario.

En su mensaje denuncian que las Urgencias del Hospital Gregorio Marañón ya están al límite y temen que ocurra lo mismo en otros centros si no se refuerzan las plantillas. Además, critican que el refuerzo de enfermeras destinado a la campaña de vacunación en residencias (apenas una veintena) es insuficiente para la carga asistencial de estas semanas.

La Comunidad anuncia medidas y el plan de invierno inminente

Desde la Consejería de Sanidad aseguran que el plan de invierno se presentará en breve e incluirá medidas para reducir la temporalidad, reforzar Urgencias y mejorar la respuesta en momentos de alta demanda. Insisten, además, en que la falta de enfermeras es una realidad en toda la sanidad pública española, derivad, según apuntan, de la falta de acreditación de profesionales extracomunitarios por parte del Ministerio de Sanidad.

Mientras tanto, la recomendación oficial frente a la gripe en Madrid es clara: vacunarse, especialmente en grupos vulnerables, y usar mascarilla en casos de riesgo. Desde el inicio de la campaña ya se han administrado 1,2 millones de dosis, y la Comunidad espera mantener el ritmo en las próximas semanas.

El escenario, por tanto, está en plena evolución. No se habla aún de alarma, pero sí de una epidemia adelantada y de un sistema sanitario que deberá prepararse para una presión creciente. Los próximos días serán clave para saber si el virus sigue ascendiendo o si las medidas logran estabilizar su avance.