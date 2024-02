Afantasía, cuando soñar es imposible y no hay fantasías sexuales

Fact checked

La afantasía es una condición psicológica en las que las personas no pueden visualizar imágenes, no son capaces de conseguir imaginar ciertas escenas o rostros. Pero, ¿por qué sucede y qué implica en la vida de estos pacientes este trastorno psicológico?

Las personas que padecen este trastorno no pueden visualizar ningún tipo de imagen en su cabeza. Las investigaciones apuntan que esta condición es muy poco común, afectando tan solo el 1% y el 3% de la población. Cuando alguien lo padece, esto implica que su imaginación es principalmente ‘ciega’. Es decir, no se tiene la capacidad de visualizar eventos o imágenes, lo que puede afectar la vida de quienes lo tienen. En lugar de poder imaginar algo, estas personas pueden describir los objetos, explicar los conceptos o recitar diferentes hechos que conocen sobre el objeto. A pesar de poder describirlo en muchos aspectos, no podrán experimentar ningún tipo de imagen mental que acompañe estos conocimientos.

¿Cómo saber si se padece afantasía?

Al pensar en un amigo o familiar, la imagen que evocas no es clara. Cuando piensas en los movimientos, gestos o situaciones concretas, no ves con claridad el hecho en sí. No eres capaz de centrarte en los detalles de diferentes imágenes mentales. Si sientes dificultades ante alguna de estas imágenes mentales, es muy probable que tengas cierto grado de afantasía?

Esta condición puede ser congénita, es decir, que está presente desde el nacimiento, o, por otro lado, se desarrolla más delante en la vida de ido a una lesión cerebral o condiciones psicológicas.

La capacidad de crear una imagen mental involucra muchas áreas de nuestro cerebro. Aun así, en la actualidad aún no se comprende bien la base neuronal exacta de la afantasía, aunque se cree que ciertas áreas del cerebro involucradas en las imágenes visuales pueden estar poco activas.

Por otro lado, algunos estudios han teorizado que esta patología podría tener un origen psicológico, ya que también se puede asociar con la depresión, la ansiedad y otros trastornos disociativos. Aunque se requieren de mayores investigaciones para comprender este vínculo, como se advierte en MundoPsicólogos.

Y es que, no poder visualizar personas y lugares puede resultar angustioso para las personas con este trastorno. Esto es debido a que estas personas no pueden imaginar los rostros de sus seres queridos o ciertas situaciones concretas.

Aun así, debemos tener en cuenta que las investigaciones apuntan que tener afantasía no perjudica el éxito de una persona en la vida. De hecho, este fenómeno se trata de una variación normal de la experiencia humana, lo que implica que no es una condición que requiera tratamiento. Por otro lado, esta patología puede ser un bloqueo en el aprendizaje, por lo que no poder visualizar escenas en la mente puede acabar dificultando ciertos aspectos del aprendizaje.

¿Y si no tenemos fantasías sexuales?

Como se ha revelado en BBC, un paciente asegura que tiene fetiches derivados de su incursión en la experimentación, de trabajar constantemente en ello porque sencillamente no es capaz de visualizarlo en su cabeza.

Es una situación que al principio suele ser angustiosa, pues se habla de ello cuando comienza la pubertad y, sin embargo, son incapaces de vivirlo como los demás. En muchas ocasiones, sobre todo en ese tiempo de aprendizaje, lo toman como lo cuentan los demás, sin poder desvelar qué enfermedad padecen.