La pandemia puso nuestro mundo patas arriba. De un día para otro, nuestras vidas cambiaron radicalmente y así lo hicieron también nuestras prioridades. Así, la salud -tanto propia como de los nuestros- pasó a ocupar un primer plano: empezamos a cuidarnos más en todos los ámbitos, incluso en el sexo. No es de extrañar que, a pesar de la vacunación, el 70,8% de los españoles todavía no ha recuperado sus hábitos sexuales de antes de la pandemia.

Según el 10º Barómetro de Control «Los jóvenes españoles y el sexo», que acaba de lanzarse esta semana a medios, un 47,8% de los españoles asegura ser más precavido que antes de la pandemia, habiendo reducido así las conductas de riesgo, mientras que un 48,4% se muestra todavía muy reacio a practicar sexo con desconocidos. Y, precisamente, este aumento de la responsabilidad y precaución se ha producido especialmente en dos puntos opuestos de la geografía española: La Rioja (60%) y Canarias (56,4%).

Pero estos datos no se deben únicamente al miedo a la posibilidad de contraer el Covid durante algún encuentro sexual, porque a pesar de los altos niveles de vacunación en nuestro país, solo un 29,25% asegura que ya ha recuperado sus hábitos sexuales de antes de la pandemia.

Nuestra nueva y mejorada responsabilidad va también de la mano con la concienciación para la prevención de las ETS, y es que un 76,2% de los jóvenes españoles sostiene conocer bien el estado de salud de la persona con la que se acuesta.

Único método de doble barrera

Pero, además, el uso del preservativo, único método de doble barrera que previene de las ETS y embarazos no deseados ha aumentado cerca de un 6% desde que empezara la pandemia. Según los datos este último barómetro de Control, este año se ve un ligero aumento en el porcentaje de encuestados que afirma usar el preservativo (62%): sube respecto a 2020 (60%) y 2019 (59%).

En este departamento, son los vascos y los castellanoleoneses un ejemplo de buen hacer, y es que en estas comunidades el porcentaje de que usa siempre preservativo asciende más del 71% y 70%, respectivamente. Por su parte, son los cántabros (49,2%) y los riojanos (46%) quienes menos lo emplean siempre.

No obstante, en lo que refiere al sexo oral, los encuestados no tienen tal nivel de concienciación: un alarmante 45,9% asegura no utilizar preservativo para evitar contagio de ETS cuando practica sexo oral.

Sin embargo, los españoles sí tienen un alto grado de conocimiento de las enfermedades de transmisión sexual. Así, un 90,8% asegura conocer el VIH; un 81,4%, el herpes genital; un 80,7% la gonorrea; un 79,3% el Virus de Papiloma Humano; un 77,7% la sífilis y un 70,6% la clamidia.

Pero la salud sexual va más allá: cuando se trata de otros productos de bienestar sexual como los geles de cuidado íntimo, es en Cataluña donde más se compran, casi un 70% hacen uso de él frente a la media de 58,1% de España.