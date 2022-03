Como sabemos, tras la pandemia, el número de persona con la salud mental más tocada aumenta. Y esto hace que deban elegir al psicólogo ideal, y no siempre es fácil. La Seguridad Social tiene actualmente listas de esperas de meses para que se visiten a personas por tales circunstancias y pagar un privado no siempre está al alcance de todos.

En todo caso, a la hora de escoger uno, debe estar colegiado y con la experiencia necesitada y acreditada para cumplir sus funcionales. Esto es importante.

Cómo elegir al psicólogo ideal

Especialista

El psicólogo en si es un especialista, ahora bien, dependiendo del tipo de problema mental, siempre es mejor ir a un especialista de nuestra afección en concreto. Esto sucede especialmente en casos más vulnerables y especiales como anorexia, suicidio y otros.

Referencias

Muchos profesionales se aconsejan a otros para cuando buscamos uno nuevo. Si tiene buenas referencias y ha ido bien, entonces más posibilidades para ser elegido para tratarnos estos problemas que cada vez afectan a mayor cantidad de personas.

Confianza con el profesional

La relación entre profesional y paciente debe ser estrecha, de confianza y sólo profesional. Pues el trabajo para seguir adelante normalmente es conjunto. Es decir, uno debe sentirse cómodo, puesto que si esto no sucede es cuando se abandona y se busca a otro.

La consulta no es de unos minutos

El psicólogo profesional se toma su tiempo para recabar información, saber qué pasa y establecer una terapia y tratamiento adecuados. No es muy profesional que estemos unos minutos en la consulta, que casi no escuche pero sí luego cobre por ello.

Está a nuestro lado en situaciones complicadas

Aunque el profesional no puede estar a nuestra disposición 24 horas, sí es la persona indicada para que nos pueda atender si hay una crisis o un problema puntual destacado fuera de la hora establecida de nuestra consulta. Es una ayuda, una persona con la que podemos hablar y debe darnos la solución a nuestro problema en varios momentos. No se es nada profesional si no nos coge el teléfono, lo coje pero huye del problema, no contesta bien, nos emplaza a la consulta porque en ese momento no toca, y mucho más.

Mantiene distancia

A pesar de que debe responder como profesional, no debe llevarse los problemas a casa, es decir, no es nuestro amigo, es nuestro psicólogo y debe mirar y velar por nuestros problemas de forma objetiva.