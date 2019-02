Amigos con derecho, ¿derecho a un regalo por San Valentín?

Los amigos con derecho a roce suelen tener relaciones especiales. Es entonces cuando se preguntan si tienen derecho a un regalo por San Valentín.

Los amigos con derecho a roce suelen tener relaciones especiales. Todavía no han traspasado la barrera de la amistad, pero, a veces, suelen ir más allá en sus relaciones. Es entonces cuando se preguntan si tienen derecho a un regalo por San Valentín. Este tipo de relaciones suelen ser bastante abiertas y cada pareja se la toma a su manera, pues hay quien prefiere no hacer regalos, ¿para qué? no es el amor de mi vida!, pero otros sí hacen obsequios durante el 14 de febrero.

En todo caso, si estás pensando en regalar algún obsequio a tu amigo con derecho, te damos algunas ideas para que quedes bien.

Ropa interior algo sexy

Los amigos con derecho suelen tener relaciones esporádicas. Como suelen dormir juntos algunas veces, seguro que le encantará la ropa interior algo sexy. Bodys, tangas, bragas liguero… todo lo que se te ocurra para que la pasión sea la protagonista de vuestros encuentros.

Cine o teatro

En esta clase de relaciones, ambas personas suelen ser fundamentalmente amigos, entonces ¿Por qué no compartir experiencias juntos? Podéis ir al cine, al teatro a un concierto en plan amigos, y si surge algo más, pues fantástico.

Objetos sexuales

Debemos alejarnos de toda clase de objetos románticos. Aquí el amor no triunfa, pero sí los objetos sexuales. Regala algo vistoso y sexy para que no os aburráis en la cama en vuestros encuentros esporádicos, lo pasaréis mejor juntos.

Camisetas con mensaje

Se puede regalar durante San Valentín diversidad de objetos que no pasen más allá de una amistad. Con ello las camisetas con mensaje son divertidas, escoge eso sí, una que no sea romántica. Además, ahora las hay con luces y todo, de manera que si tu amigo con derecho es algo original y friky seguro que le encanta.

Libros, bombones y otros

Hay muchos tipos de regalos para San Valentín 2019 que no tienen por qué ser del todo románticos. Desde un libro de su autor favorito, a un disco, bombones (pero sin lazos rojos), tazas para pintar, agendas del año, libretas con mensaje para organizar nuestro tiempo, unas bambas si le gusta el deporte, una noche de hotel y hasta un gadget tecnológico si realmente se lo merece.