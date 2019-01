¿Cuántas calorías tienen las palomitas de maíz?

Poseen minerales, vitaminas, fibra… Veamos cuántas calorías tienen realmente las palomitas de maíz.

Aunque muchas personas puedan creer que las palomitas de maíz son un snack poco saludable, realmente no es así. Todo ello depende de la cantidad que podamos comer y de cómo las cocinemos (además de añadir sal o azúcar), pues todo ello aumenta sus grasas desfavorablemente.

Menos calorías de las que se creen

Las palomitas de maíz contienen entre 350 y 395 calorías por 100 gramos, sólo 31 calorías por taza, aunque si las hacemos con aceite, esta cantidad sube a 55 calorías por taza.

Mientras que si nos comemos las de microondas, que suelen venir con unas bolsas para que las introduzcamos y simplemente explotan durante unos minutos, suelen tener unas 500 calorías. Para hacernos una idea, las patatas fritas suelen tener unas 520 calorías de media, por tanto, mucho más que si comemos palomitas sin sal ni azúcar.

Como vemos, no tienen un índice calórico exagerado, aunque los nutricionistas recomiendan no comer muchas ni tampoco abusar de ellas. Es, por tanto, un snack algo saludable.

Buena aportación de fibra

Al ser un snack de cereal integral, proporcionan mucha más fibra que cualquier otro, así que es importante tenerlo en cuenta antes de picar patatas fritas o bollerías industrial.

En concreto, la fibra que aporta es 8 gramos aproximadamente por 100, y las patatas fritas solo unos 4,6 g, es decir casi la mitad. En este sentido, es un alimento bueno para poder regular nuestro intestino. Además, ofrece una acción saciante importante y suelen quitar el hambre, seguro que lo hemos comprobado cuando nos hemos comido una bolsa en el cine, aunque éstas no serían las más saludables.

Mientras que tienen antioxidantes, gracias a su alta concentración en polifenoles. Por lo que son buenas para luchas contra los radicales libres y para el organismo en general.

Otro aspecto favorable es que no contienen gluten, por tanto es un alimento apto y bueno para celíacos. Entre sus beneficios, debemos destacar que ofrecen la energía necesaria porque producen carbohidratos complejos, también son bajas en grasa y no tienen aditivos, ni conservantes (siempre que no se los añadamos, claro).

Por tanto, suelen ser recomendadas, especialmente como snack, con una cantidad modesta, sin azúcar, sal, aceite ni cocinadas con mantequilla. Las caseras siempre serán mejor.