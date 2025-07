Miles de afectados denuncian el caos ferroviario: «¡Socialismo puro y duro!»

Una nueva jornada de caos ferroviario ha vuelto a poner en evidencia el lamentable estado del sistema de transporte por tren en España. Este lunes, una avería en la catenaria entre Los Yeles y Mora provocó el colapso total de la circulación entre Madrid y Sevilla, dejando a miles de pasajeros atrapados durante más de 14 horas en condiciones deplorables. «Que cientos de pasajeros hayan pasado la noche en un tren, sin aire acondicionado, en plena ola de calor, es para que dimita el presidente de RENFE, ministro de Transportes y el presidente del Gobierno. Qué puñetera vergüenza», ha denunciado un usuario a través de sus redes sociales.

La pesadilla comenzó pasadas las 20:30 horas del lunes, cuando la falta de tensión provocada por una avería en una catenaria interrumpió completamente la circulación de los trenes. No fue hasta poco antes de las 22:00 horas cuando se pudo recuperar la tensión, pero la normalización del servicio no llegó hasta pasadas las 00:30 horas de la madrugada.

Durante esas interminables horas, miles de pasajeros permanecieron atrapados en los convoyes, muchos de ellos sin aire acondicionado en plena ola de calor. Una situación que ha provocado la indignación masiva de los afectados, que no han dudado en volcar su frustración en las redes sociales. «Lo que estoy viendo en Atocha no lo he visto desde que empecé a viajar hace ya 15 años. Trenes demorados una hora, colapsado de gente esperando. No funciona ya ni Renfe, ni nada en este país que cada vez se parece mas a Venezuela. Que puto asco, nadie dimite y nadie protesta», ha dicho otra persona.

La comparación con el país bolivariano se repite en varios mensajes, evidenciando el hartazgo de los ciudadanos: «Socialismo puro y duro, España rumbo a la miseria. Nuevo Caos Ferroviario, por la rotura de una catenaria suspende totalmente la circulación de AVE y trenes entre Sevilla y Madrid, ¡hasta nuevo aviso! Más de 12 horas trenes parados a la altura de Toledo».

Especialmente duro resulta el testimonio de una pasajera que llegó a Atocha procedente de Sevilla: «Recién llegada a Atocha desde Sevilla. 5:20 de la mañana. La hora prevista era 23:50. Sin apenas explicaciones y, por supuesto, sin agua. Por desgracia, esto pasa bastante. Pero hay que vivirlo para entender el desastre de Renfe. Una auténtica vergüenza nacional».

La falta de información y de servicios básicos como el agua ha sido una constante durante esta nueva crisis ferroviaria, alimentando aún más la indignación de los usuarios.