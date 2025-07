Fact checked

Perder peso no solo es bueno para el corazón o el control del azúcar: también revitaliza la vida sexual masculina. Así lo demuestra un estudio realizado por la unidad de Disfunción Sexual del Grupo de Investigación Acción por la Salud en la Diabetes, publicado en The Journal of Sexual Medicine.

Los investigadores han comprobado que perder entre un 5% y un 10% del peso corporal mejora de forma «significativa» la función eréctil, aumenta los niveles de testosterona y eleva la satisfacción sexual en hombres con sobrepeso.

«La pérdida de peso es una de las mejores medicinas para la salud sexual masculina», ha afirmado un reconocido urólogo especialista en cirugía de pene y medicina sexual, quien además ha recordado que adelgazar también ayuda a prevenir enfermedades metabólicas.

El estudio detalla cómo la obesidad está «estrechamente» vinculada con la disfunción eréctil, el hipogonadismo (déficit de testosterona) y una menor satisfacción en las relaciones sexuales.

«Los hombres con obesidad abdominal tienen más dificultades para lograr y mantener erecciones firmes debido a alteraciones hormonales y daño en los vasos sanguíneos que irrigan el pene», ha explicado el doctor Peinado. No obstante, destaca que esta situación es reversible con cambios en el estilo de vida.

En un año de seguimiento a 110 hombres con sobrepeso, aquellos que perdieron peso mediante dieta y ejercicio mejoraron su función eréctil en un 30%, aumentaron sus niveles de testosterona y redujeron sus marcadores inflamatorios.

«Siempre se dice que adelgazar mejora el corazón, pero también mejora las erecciones. La grasa abdominal es una enemiga directa del eje hormonal masculino: menos grasa, más testosterona», subraya el especialista.

Finalmente, los autores remarcan que adoptar una alimentación equilibrada, aumentar la actividad física y reducir el perímetro abdominal es fundamental para disfrutar de una vida sexual más plena. Si además se combinan estos cambios con tratamientos específicos, los resultados pueden ser aún más sorprendentes.

Obesidad

El sobrepeso es un problema que sufren cada día más personas en el mundo. No sólo afecta a la salud, sino que también es negativo para mantener una vida sexual saludable. Hoy analizamos por qué la obesidad puede ser el enemigo número uno del sexo.

sobrepeso es un problema que sufren cada día más personas en el mundo. No sólo afecta a la salud, sino que también es negativo para mantener una enemigo número uno del sexo. Eles un problema que sufren cada día más personas en el mundo. No sólosino que también es negativo para mantener una vida sexual saludable. Hoy analizamos por qué la obesidad puede ser el