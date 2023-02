En el programa de Javier Cárdenas te contamos lo que ha sucedido con Yvonne, que tenía pensado marcharse a comenzar una nueva vida en Menorca. Sin embargo, las cosas no salieron como ella pensaba y ahora necesita recuperar su vivienda. Pese a su desesperación, la que era su amiga se niega a salir de la casa que Yvonne le prestó temporalmente y, ahora, la mujer se ve obligada a vivir en un furgoneta.

«Estoy en la calle y desesperada», explica Ivonne: «Mi amiga de la infancia me dejó en la calle y llevo meses viviendo en una furgoneta».

Esto es lo que le ocurrió: «Me entero de que una amiga se queda en la calle porque la van a desahuciar y le ofrezco esta casa. En tres años nunca le he pedido ni un duro. Fue un acto de buena voluntad».

Hace más de ocho meses que Yvonne regresó de las islas porque se quedó sin empleo. Sin embargo, cuando fue a recuperar su hogar su amiga le dijo que no pensaba marcharse de allí. «Sus palabras textuales fueron ‘ahora no me va bien, ya te avisaré’. Le dije que me parecía muy vergonzoso lo que me estaba haciendo». Ahora, se ve obligada a vivir en los escasos cuatro metros cuadrados de una furgoneta situada frente al que era su domicilio. «No me abren la puerta y cuando salen o entran lo hacen como los famosos, escondidos»