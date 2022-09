Este miércoles, Javier Cárdenas habla en Levántate OK sobre la última jugada de Ximo Puig, el presidente valenciano, que se ha sumado a las bajadas de impuestos que defiende el Partido Popular después de criticarlas. Y es que, ha anunciado una rebaja para las rentas menores de 60.000 euros, un aumento de las deducciones y una renovada tarifa autonómica del IRPF.

Esta reforma fiscal pretende beneficiar a todos los ciudadanos que cobran menos de 60.000 euros al año y tendrá efectos de manera inmediata en la declaración de la renta con carácter retroactivo desde el uno de enero de 2022.

Como señala Javier Cárdenas en este podcast, esta es la catadura moral del PSOE y los suyos. Ximo Puig critica al PP porque piden una bajada de impuestos, pero cuando le dicen «oye, si apoyas la bajada de impuestos, te dará votos», él piensa «¿cómo? Pues me apunto. Estos son mis principios, pero si no te gustan, tengo otros, otros y otros más».

Y es que, como indica Javier Cárdenas, «quieren el poder a toda costa porque ya veis que cuando dejan la política, viven a cuerpo de rey el resto de su vida, sin una puñetera auditoría de Hacienda porque no se persigue absolutamente nada de lo que roban». «Mira la familia Pujol», señala, «que tranquilos están; o los de los ERES de Andalucía, que están esperando el indulto». «Ese es el problema, y ese es el ejemplo que tienen. Puedo hacer lo que me dé la gana porque luego no me persigue nadie. Aquí se debería condenar a todos los que meten la mano en la caja», sentencia.