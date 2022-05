Javier Cárdenas comienza su morning show Levántate OK este miércoles 11 de junio contando cómo Margarita Robles se presentó ante la prensa diciendo que «no ha pasado nada en el CNI», pensando que «la gente es tonta y se chupa el dedo». «No se entiende que diga alabanzas de Sánchez», añade Albert Castillón. «Bolaños, que es el responsable del móvil del presidente, no dimite porque es su gran amiguete», explica Cárdenas sobre el asunto del movil de Sánchez y el ministro de Presidencia.

Pincelada de actualidad para el cronista social más veterano del panorama nacional. «Ayer falleció Jesus Mariñas, un hombre al que habían matado muchas veces anteriormente», continúa Cárdenas: «A mí trataba con un cariño impresionante y no tenía nada que ver la imagen que daba en la tele con lo que era él en persona». «Muy culto y muy trabajador, pero también a veces hacía cosas que no me gustaban», recuerda Castillón. «El iba a todos los eventos y hacía fotos a todos los famosos», apunta Cárdenas. «La profesión no fue lo suficientemente generosa con él porque últimamente lo habían relegado completamente», dice Cárdenas.

Errejón ha cambiado el código ético de su partido para que no te expulsen si agredes a un hombre, de manera preventiva, comentan en Levántate OK alucinados. Y tienen también Cárdenas y su equipo momentos de humor y entretenimiento, como siempre en este espacio en formato podcast que repasa la actualidad cada día .