Escena surrealista la que se ha vivido, este martes, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros. La decisión de sacar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a dar la cara por Pedro Sánchez por la destitución de la directora del CNI para contentar a ERC se ha convertido en un boomerang para la Secretaría de Estado de Comunicación. El dircom de Moncloa, Francesc Vallès, se iba poniendo más nervioso a medida que pasaban los minutos y Robles seguía con sus explicaciones. Y al acabar ha pedido él y su colaborador Ion Antolín, hasta en tres ocasiones, al equipo de la ministra: «Lleváosla, que se la lleven de aquí». Se trataba de amordazarla y de que no siguiera hablando con los periodistas para dar más detalles ya fuera de cámara.

Margarita Robles es una de las ministras más accesibles para los periodistas. Tanto ella como su equipo, con cierta agilidad, intentan resolver las dudas de los profesionales para facilitarles su trabajo, algo que no ocurre por ejemplo en otros ministerios como el de la Presidencia. Y siempre que le preguntan por algo, en la calle o en los pasillos de cualquier institución, Robles se para y atiende a la petición dando respuesta a lo que sepa o pueda por ley. Como ha hecho este martes tras acabar la rueda de prensa junto a la portavoz Isabel Rodríguez. Cada semana, los ministros comparecientes charlan informalmente con los periodistas para aportarles cuestiones más técnicas que alargarían demasiado las ruedas de prensa retransmitidas por televisión. Pero hoy ese corrillo con Robles, conocido también como off the record, no ha llegado ni a dos minutos. Porque Moncloa no quería que hablase más.

Explicaciones incómodas

Las muchas explicaciones que ha dado este martes la ministra de Defensa, Margarita Robles, para justificar lo ocurrido en las últimas horas en torno al CNI, con el objetivo último de salvar el apoyo de ERC a Pedro Sánchez, han incomodado a la Secretaría de Estado de Comunicación que dirige Francesc Vallès. No sólo han incomodado, sino que han cabreado porque «ha hablado mucho, demasiado». De hecho, la titular de Defensa ha monopolizado casi el 80% de la intervención en la que prácticamente no ha hablado la portavoz Isabel Rodríguez.

Fuentes cercanas a la titular de Defensa defienden su intervención por «hacer lo que tenía que hacer», con una defensa acérrima de su equipo, del trabajo que hacen dentro de la legalidad y tratando de minimizar el daño reputacional al CNI hablando de relevo y no destitución, como exigían los separatistas y quería Moncloa para cerrar la carpeta.

Robles ha aprovechado para poner en valor a los 3.000 hombres y mujeres que trabajan en el CNI, las dificultades con las que los funcionarios de Defensa se enfrentan a situaciones para proteger nuestro país y ha aprovechado para reclamar más recursos para ellos. Todo con varios mensajes que, como bien se dice a en estos casos, a buen entendedor pocas palabras bastan. Ha repartido a los dos lados de la mesa del Consejo de Ministros y a la oposición.