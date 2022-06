‘Levántate OK’ con Javier Cárdenas comienza el jueves 9 de junio recordando lo mucho que «nos cuestan las reformas de los palacios de veraneo de Sánchez». Carlos Cuesta lo explica con datos. «Dos palacios de verano que se reconstruyeron con el dinero de los fondos Next Generation por casi un millón de euros», detalla Cuesta. Se trata de Las Marismillas y La Mareta. «Tú no puedes ir por la vida siendo uno más y vivir como una estrella de Hollywood», dice Cárdenas molesto con el tema.

«Joaquín Sabina, el gran Sabina no soporta a Sánchez», dice Cárdenas. «Si hay un tio de izquierdas en este país es Sabina, pero eso no supone tragar con todo», continúa. Hacienda ha filtrado los datos de Sabina a El País. «El peso de la ley debe recaer sobre quién te hace la declaración de la renta (el gestor), no sobre el titular», opina Cárdenas.

