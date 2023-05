Este viernes Javier Cárdenas te cuenta que el Gobierno se guarda el decir públicamente las cifras reales del paro en España para no dar los presuntos malos datos antes de las elecciones. Esto es algo que tenía que ser ilegal y que no hace más que esconder a los españoles, que son los que pagan la fiesta política, datos que tenemos derecho a saber para ver cómo se están haciendo las cosas, pero se lo callan, porque interesa, porque beneficia al Gobierno, porque somos tontos.

El Ministerio de Trabajo se comprometió a desglosarlo a principios de año, pero nos dio largas a todos, ahora dice que después de las elecciones, que visto lo visto nos metemos en el estío. Así que retrasa todo hasta después de las mencionadas elecciones municipales, claramente para que no haga daño a la decisión de voto. Y es que lo que tiene que anunciar no es poco, es el dato real de parados, con el desglose de los fijos discontinuos inactivos que hay cada mes y que no se clasifican como desempleados por el Servicio Público de Empleo.

Incluso se ha preguntado al secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, por el dato de fijos discontinuos inactivos, que son aquellos que mantienen un contrato con la empresa, pero no trabajan ni cobran durante determinados períodos de tiempo y se ha limitado a decir: «Hemos avanzado muchísimo en la depuración de los demandantes con relación laboral y estaremos en disposición de otorgar ese dato en la próxima rueda de prensa o en la siguiente, en cualquier caso, a lo largo del verano. Ahora sí, hemos avanzado bastante en la depuración estadística para que el dato tenga fortaleza y sea sostenible y no una mera elucubración».