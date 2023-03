Javier Cárdenas te ofrece el audio del Tito Berni. Y es que el PSOE sigue buscando quiénes son los 15 o 20 diputados que estuvieron de cena y posteriormente algunos en su hotel, recibieron servicios sexuales con prostitutas. Han revisado el sumario página a página y no hay fotos del acto y se conoce ya a la mayoría de los que estaban ahí. Si no aparece una foto, no van a dimitir, aunque la reunión sea cuanto menos sospechosa para hacer favores a un empresario, como contamos ayer.

Hablamos de 39.700 audios, que fue guardando Marco Antonio Navarro, El mediador, y nos contó en la entrevista quién era el que está en una foto en albornoz esnifando cocaína en un hotel. Eso y algo más sobre el PSOE.

«¿Qué persona se permite que le saquen una foto esnifando una raya?» «Yo no tengo nada que esconder en este caso», dice Marco Antonio Navarro y añade: «El que sale en albornoz es el director general de ganadería».

«Canarias son unas islas maravillosas, pero tanto que hablan del partido socialista, Canarias está contaminada por el partido socialista, está infectada y no entiendo cómo el presidente Pedro Sánchez no interviene y hace una limpia porque es exagerado. He colaborado con varios gobiernos, pero como éste, ninguno.»

Javier Cárdenas afirma que es impresionante lo que dice, pero también que este hombre con todo lo que ha vivido es muy inocente cuando dice que no entiende que Pedro Sánchez no intervenga y haga una limpia en Canarias. ¿Está de broma, no? Está de cachondeo, se ha codeado con todos esos diputados y ha aprendido muy poquito, bueno diputados no, diputeros.