Ni tercera ni quinta: esta es la posición en la que quedará Melody en Eurovisión, según el Maestro Joao

La cuenta atrás para la gran final del Festival de Eurovisión 2025 ya ha comenzado. En pocos días, millones de espectadores alrededor del mundo se sentarán frente a sus pantallas para vivir la final del certamen musical más seguido de Europa, esta vez con sede en Basilea (Suiza). Como cada año, las expectativas están por las nubes y España no es la excepción. Melody, la artista andaluza que ha conquistado a muchos con su potente voz y presencia escénica, representará a nuestro país con la canción Esa diva. Pero entre tanto entusiasmo y nerviosismo, una predicción ha llamado especialmente la atención: el Maestro Joao ha hablado y no trae buenas noticias. Nosotros sabemos todos los detalles.

En una intervención en el programa matinal Anda Ya, el popular Maestro Joao (ahora se llama Benita) ha puesto palabras a una de las preguntas más repetidas de estos días: ¿en qué puesto quedará España este año en Eurovisión? Su respuesta ha sido clara, directa y nada optimista: la posición número 16. Lejos de las quinielas más esperanzadoras que soñaban con ver a Melody acariciando el top 10, el vidente ha desvelado que, pese a su cariño hacia la cantante, percibe un entorno complicado para ella en esta edición.

Según el Maestro Joao, la representante española no solo arrastra un contexto artístico difícil, sino también una carga energética que podría estar condicionando su desempeño. «Melody quedará atrás, en una posición 16», comentaba en antena. Este tipo de sensaciones negativas, explicó, podrían ser las responsables de que su actuación no llegue a alcanzar todo su potencial durante la gala final del 17 de mayo. «Me da mucha cosa porque ya sabéis que yo adoro a Melody, pero es que yo la sigo viendo muy cargada de negatividad, por estas envidias y crispaciones».

La actuación de Melody en Eurovisión

Melody ya ha pisado el imponente escenario del St. Jakobshalle para realizar su primer ensayo técnico. Esta toma de contacto, centrada sobre todo en cuestiones de realización audiovisual y de sonido, ha servido para que el equipo español pueda ajustar cada elemento de la actuación. Aunque el resultado inicial ha sido satisfactorio, los ensayos continuarán en los próximos días para terminar de perfilar todos los detalles.

En esta primera aparición, se ha percibido un giro notable respecto a la escenografía presentada durante el Benidorm Fest. La artista ha optado por reforzar el carácter dramático y visual de Esa diva, con una puesta en escena más sobria y elegante. Este cambio podría ser clave para convencer al jurado profesional y al televoto internacional, aunque por ahora, las casas de apuestas siguen siendo algo escépticas: actualmente, España figura en el puesto 19 de 37.

La ciudad suiza de Basilea ya respira Eurovisión por cada esquina. Desde este martes 13 de mayo, el ambiente se intensificará aún más con la celebración de la primera semifinal. Melody participará precisamente en esta jornada, en la que también competirán países como Suecia, Ucrania, Islandia, Portugal o Noruega. A partir de las 21:00, los espectadores podrán seguir la gala en directo a través de La 1 y RTVE Play.

Los horarios de Eurovisión

La segunda semifinal, que tendrá lugar el jueves 15, también a las 21:00, contará con otros favoritos del certamen como Grecia, Irlanda, Finlandia o Israel. En este caso, será retransmitida por La 2 y RTVE Play. Ambas semifinales determinarán qué países pasan a la gran final del sábado, junto con el anfitrión (Suiza) y el tradicional Big Five del que forma parte España, junto con Italia, Alemania, Reino Unido y Francia.

En las últimas semanas, la candidatura de Melody ha experimentado una leve subida en las principales plataformas de predicción. Si al principio rozaba las últimas posiciones del ranking, ahora ha logrado escalar hasta ubicarse en torno al lugar 19. Este avance ha sido recibido con cautela por parte de la delegación española, que considera que el verdadero cambio puede llegar tras los ensayos generales y la semifinal.

Sin embargo, el Maestro Joao insiste en que su intuición no cambia. Asegura que, aunque la sevillana tiene todas las cualidades para brillar sobre el escenario europeo, hay algo más allá de lo artístico que está obstaculizando su camino. «Mira yo la veo ahora mismo en una situación de bastante para atrás, a mi me salta el número 16», afirmaba en su última aparición radiofónica. Para él, ese «número 16» no deja de repetirse en sus predicciones y visiones.

La final más esperado

Todo está preparado para que el próximo sábado 17 de mayo se celebre la final de la 69ª edición del Festival de Eurovisión. Será en esa noche mágica cuando descubramos si se cumplen los augurios del Maestro Joao o si España logra superar los obstáculos y sorprender al continente. De lo que no cabe duda es de que Melody ha puesto toda su dedicación y talento en esta aventura y su presencia en Basilea ya es motivo de orgullo para sus seguidores.

Mientras tanto, el debate sigue abierto entre eurofans, expertos musicales y videntes televisivos. Las apuestas pueden variar, las impresiones pueden cambiar y los ensayos aún pueden dar un vuelco a la situación. Pero por ahora, la predicción está lanzada: el destino de Melody parece sellado con el número 16. Queda por ver si el destino se impone o si el escenario le regala una nueva oportunidad.