En ‘Levántate OK’, Javier Cárdenas conversa con Ana Campos, una señora de 82 años que vive en el municipio madrileño de Leganés y que el día que quiso entrar en su casa se encontró con que le habían cambiado la cerradura. Ni tres patrullas de la Policía pudieron sacar a los okupas. «Es un piso que tengo para mi hija y lo mantenía con 700 euros que cobro de pensión. Llevo todo la vida trabajando y no puedo con esto. La médico me ha dicho que si sigo así no llego a final de año», afirma la anciana.