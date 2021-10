Podemos ha reclamado por «dignidad» la dimisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ante la «tropelía» y «vergüenza» que supuso retirar el escaño al exdiputado Alberto Rodríguez.

También ha desgranado que respeta la decisión que ha adoptado de no presentar una querella de prevaricación por presunta prevaricación contra la presidenta de la Cámara Baja, por lo que ya no cabe esta acción jurídica al recaer la legitimidad para presentarla a Rodríguez.

«Ustedes no tienen vergüenza ninguna y encima son cómplices de temas muy graves. Para Podemos es indigno quitarle el acta de diputado a Alberto Rodríguez pero no les parece indigno votar no a investigar a las menores tuteladas», les ha respondido Javier Cárdenas desde los micrófonos de Levántate OK.