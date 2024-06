En el programa de Levántate OK, se destaca que «Santos Cerdán para aquellos que no sepan quién es -según comenta Javier Cárdenas- es un hombre que está siempre y es secretario de Organización del PSOE, el fontanero, el que encumbró a Koldo, vaya».

En este sentido, en el espacio se destaca que «es la mano derecha de Pedro Sánchez, la siniestra mano derecha de Pedro Sánchez. Primero, Santos Cerdán trabajaba en una fábrica y es lo mejor que ha hecho, era un hombre que se dedicaba al mantenimiento de la fábrica, nunca jamás tuvo más que eso, formación profesional, pero chico, fue meterse en el partido, acercarse a Sánchez y ahora viaja en business y lo pagaba usted y yo, para ir a ver a Puigdemont a Suiza, que es el lugar habitual de las reuniones».

«¿En qué ha cambiado esto que lleva meses? Que ahora se reúne directamente con Puigdemont, no con terceros de a bordo. Lo hace Santos Cerdán, que sigue viajando en business, habitualmente en fin de semana y que hablan y negocian la autodeterminación, ni más ni menos, así de simple, lo hacen directamente con Puigdemont y ya están en la etapa del referéndum. ¿A cambio de qué? De no dejar caer al Gobierno Sánchez», se destaca en el espacio de Javier Cárdenas.

«Son muchos los que me están diciendo que al final Illa no va a ser presidente de la Generalitat, que él va a exigir la presidencia. Puigdemont ya le está dando la presidencia del Parlamento a Esquerra, o sea, de alguna manera los indepes se vuelven a unir, ahora que están en horas bajas, es habitual», se resalta.

«Y a partir de ahí, la negociación de la independencia se está llevando a cabo con un referéndum. Sánchez le ha ofrecido un referéndum consultivo, que esto la Constitución dice que lo dice, pero no, la Constitución dice si vota toda España, no si vota una parte de ella, eso es inconstitucional, pero bueno, la retuercen. Puigdemont le ha dicho que no lo quiere, que de consultivo nada, que un referéndum de verdad y que el resultado lo acaten. Y están en ese punto de la negociación», se indica para después zanjar: «Esto es lo que nos viene encima».