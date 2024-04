El PP maneja información «fiable» de una cita del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con Koldo García hace sólo 10 días para «concertar» intereses. Así lo señalan fuentes populares consultadas por OKDIARIO, coincidiendo con las primeras comparecencias de la trama de corrupción socialista en las comisiones de investigación parlamentarias del Congreso y del Senado.

Al equipo del PP que participa de la estrategia del partido en estas comisiones ha llegado esa información relativa a un reciente encuentro entre el número tres del PSOE y el ex asesor del ministro de José Luis Ábalos que compareció este lunes en el Senado. Koldo se acogió a su derecho a no declarar -al estar inmerso en un proceso judicial- para no perjudicar al PSOE de Pedro Sánchez ni al Gobierno.

Precisamente, en el transcurso de su comparecencia de este lunes, el portavoz del PP en esta comisión de la Cámara Alta, Luis Santamaría, preguntó a Koldo por esta cuestión. «Por cierto, también vendrá el señor Santos Cerdán y a él le preguntaremos si hace 10 días se reunió, efectivamente, con usted, y de qué habló en esa reunión que mantuvo con usted».

En su respuesta, Koldo García no hizo ninguna referencia a esta presunta cita con Santos Cerdán. Tampoco contestó cuando la senadora de UPN María Caballero le interrogó sobre su relación con el actual secretario de Organización del PSOE, quien fue su mentor en Ferraz a la hora de trasladarse desde Navarra a Madrid y entrar en el círculo más cercano de Pedro Sánchez y de José Luis Ábalos. Koldo García llegó a hacer de chófer-escolta del líder socialista durante las primarias del PSOE. Sin embargo, también sobre esto calló en la comisión de investigación este lunes pese a ser interrogado al respecto.

Asimismo, una hora después de haber terminado la sesión de la comparecencia de Koldo en el Senado, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, habló en rueda de prensa en Génova de la existencia de un «pacto de silencio de Koldo con el PSOE». En esta línea, Sémper advirtió al ex ministro de Sanidad y primer secretario del PSC, Salvador Illa, que si seguía la misma actitud en su comparecencia en el Congreso prevista para la tarde «actuaría como una persona investigada». Si bien Koldo sí se encuentra imputado, el candidato del PSC a la Generalitat todavía no lo está.

De igual modo, cuando Illa compareció por la tarde en la comisión de investigación del Congreso sobre los contratos Covid -impulsada por el PSOE para contrarrestar la del Senado-, el portavoz del PP en este órgano, Elías Bendodo, se pronunció sobre el silencio de Koldo este lunes. «No sabemos si no ha hablado por voluntad propia o por el pacto de silencio que tiene con el PSOE para no hablar», afirmó Bendodo.

No obstante, fuentes de Génova deslizan que el PP prevé volver a llamar a Koldo García más adelante a la comisión de investigación del Senado «porque va a haber más información derivada del sumario y de publicaciones periodísticas». «Sabemos que eso va a pasar», aseguran tales fuentes de la dirección popular.

Entre tanto, está previsto que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, declare ante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo el próximo martes 30 de abril, mientras que el ex ministro José Luis Ábalos está citado para el 6 de mayo. El PP tendrá aquí oportunidad de preguntar a Santos Cerdán si se reunió recientemente con Koldo García, así como de los asuntos que trataron.

Con todo, el chico para todo de Ábalos declaró este lunes en el Senado que «referente a la pregunta de desde cuándo estoy en el Partido Socialista, no recuerdo ni los años; mi abuelo y mi padre estuvieron vinculados al Partido Socialista Obrero Español». En este punto, la senadora de UPN María Caballero le interrogó sobre si seguía siendo militante del PSOE, a lo que el compareciente contestó: «A eso no le puedo contestar, porque no lo sé. Pero no se preocupen, tengo que poner un apunte: volveré», lanzó en un claro desafío a Pedro Sánchez.

Calabozo de la Guardia Civil

Por otro lado, el Gobierno -cuyo presidente y hasta nueve ministros se ausentarán este martes en la sesión de control en el Senado- ha negado que Ábalos visitara a Koldo García en el calabozo tras su detención por la trama de mordidas en contratos públicos para la compra de material sanitario.

Así ha contestado el Ejecutivo al Grupo Popular en una respuesta parlamentaria en el Congreso. Los populares se interesaron sobre si el ex ministro se vio con su ex colaborador en los calabozos de la Guardia Civil de la localidad madrileña de Tres Cantos justo después de que fuera detenido el pasado mes de febrero, en el marco de la Operación Delorme destapada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

«El señor José Luis Ábalos no visitó al señor Koldo García mientras estuvo bajo custodia de la Guardia Civil en Tres Cantos», reza la respuesta del Gobierno recogida por Ep.