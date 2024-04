Illa admite que se reunió con Koldo en la pandemia pero asegura que no le contrató «nada»

El ex ministro de Sanidad y candidato del PSC a las elecciones en Cataluña del 12 de mayo, Salvador Illa, ha negado este lunes que, durante su etapa en el ministerio, contratase con la empresa Soluciones de Gestión S.L., sobre la que gira el conocido como caso Koldo. No obstante, Illa sí ha admitido que la empresa investigada fue elegida dentro del acuerdo marco de Sanidad para suministrar material sanitario a las comunidades autónomas, valorado en 2.500 millones de euros. La empresa logró acceder a dos de los lotes ofertados, si bien ninguna comunidad autónoma contrató finalmente su material.

El ex ministro también ha afirmado que vio «una sola vez» a Koldo García, ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos e investigado en la trama. «Vi una sola vez a Koldo García, le indiqué que se dirigiera a los técnicos y el resultado es que no se contrató nada», ha afirmado Illa en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

«A mí me llamó Koldo, me dijo que quería venir a verme y no me dijo por qué. Le di cita, como daba cita a decenas de personas. Lo recibí y le dije lo que a todo el que venía, porque recibíamos todo tipo de contactos de gente que ofrecía material. Que todo se llevaba en la central de compras», ha defendido Francos.

«Delincuentes»