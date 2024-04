Víctor Francos, ex jefe de gabinete de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad, también he reconocido este lunes en el Senado que se reunió con Koldo García. Su jefe, el entonces responsable de Sanidad, Salvador Illa, ya había admitido en la comisión del Congreso que se vio con el ex asesor de José Luis Ábalos durante la pandemia. «Illa me dijo: te llamará Koldo», ha explicado en su comparecencia.

Víctor Francos ha asegurado este lunes en la Cámara Alta que Koldo García ofreció dos veces material sanitario, si bien se le remitió al procedimiento de contratación «centralizado» y «jamás» se contrató con él.

Víctor Francos, segundo de Illa en el ministerio, también ha admitido que mantuvo una comida con Koldo y otras personas que querían presentar un proyecto que acabase con la rotura de stock en las farmacias, pero ha asegurado que «no tuvo que ver» con las mascarillas y que además fue una reunión «muy extemporánea» poco antes de dejar su puesto en el ministerio.

Sin embargo, ha insistido en que «jamás» participó en la compra de material sanitario porque no era su función ni facilitó la adquisición de mascarillas con el Gobierno canario u otro gobierno autonómico.

El también ex presidente del Consejo Superior de Deportes ha sido el segundo interviniente de esta comisión de investigación que celebra la Cámara Alta sobre la presunta trama de comisionistas en torno a varios contratos públicos de compra de mascarillas en plena pandemia, explica Efe.

Quien fuese director de gabinete con Illa entre septiembre de 2020 y enero de 2021 ha explicado, a preguntas de la senadora de UPN, María Caballero, que Koldo García fue en dos ocasiones a ofrecer material sanitario al ministerio y allí le comunicaron los «mecanismos de contratación centralizada» para canalizar ese material, «como se le decía a todo el mundo».

«Jamás se le contrató», ha asegurado Francos, que ha relatado que García le llamó para ir a verle al Ministerio, pero que no especificó para qué. Fue una reunión «de no más de cinco minutos» a la que Koldo García acudió con «una carpeta». Victor Francos, que ha precisado que nunca cogía carpetas a «nadie», ha indicado que Koldo García le comunicó que había «materiales» que interesaban al Ministerio a «buenos precios».

Víctor Francos ha indicado que en aquella reunión le dijo lo mismo que a «todo el mundo» que iba al departamento: que esos asuntos se materializaban en la central de compras.

Después, en una segunda ocasión, le pidió verle porque «volvían a tener material», según Francos, que ha señalado que le dijo lo mismo. «Hasta ahí llegó mi relación», ha zanjado.

Francos, que ha apuntado que Koldo García «jamás» le «insinuó ningún atajo en ninguna de las dos reuniones», ha garantizado que en el Ministerio había «un sistema muy claro». «Todo el mundo acababa en el mismo embudo; nadie podía entrar en la botella por fuera del embudo porque el sistema no lo permitía», ha dejado claro.