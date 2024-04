El Partido Popular ha anunciado este miércoles que las comparecencias en la comisión de investigación del Senado empiezan el 22 de abril en el caso Koldo, que toma el nombre del ex asesor del ex asesor del ex ministro d Fomento José Luis Ábalos, Koldo García, y Víctor Francos, ex jefe de Gabinete de Salvador Illa. Mientras, el ex ministro de Sanidad y actual candidato del Partido Socialista de Cataluña a las elecciones del 12M, Salvador Illa, tendrá que acudir el 24 de abril. Patricia Lacruz y Alfonso Jiménez, ex cargos de Sanidad, irán el 25 de este mismo mes.

Estas comparecencias se han fijado en la reunión de la comisión de investigación del Senado este miércoles sobre el caso Koldo, donde se ha aprobado a puerta cerrada el calendario de trabajo después de que los grupos ya remitieran sus propuestas de listas de comparecientes, así como las solicitudes de información y demás trabajos de esta investigación parlamentaria.

El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para establecer las comparecencias a partir de la semana del 22 de abril y llamarán en primer lugar a Koldo García, como se ha indicado con anterioridad. Ese mismo día también comparecerá el ex jefe de gabinete de Illa, Víctor Francos.

Los populares han llamado a Illa el 24 de abril para que comparezca ante esta comisión que investiga todas las ramificaciones del caso Koldo en plena precampaña de las elecciones catalanas que se celebrarán el 12 de mayo.

El Partido Popular ya avanzó hacer días que llamaría al ex ministro de Sanidad a través de la secretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, en un acto en Barcelona junto al cabeza de lista del partido para las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, Alejandro Fernández. «No tiene escapatoria», dijo entonces Fúnez sobre el primer secretario del PSC y titular del Ministerio de Sanidad en lo peor de la pandemia, momento en que su departamento contrató con la presunta trama de corrupción que salpica al Ejecutivo y a varias comunidades bajo mandato socialista, como Baleares y Canarias.

Sin embargo, el PSOE ha denunciado que el letrado de la comisión de investigación ha emitido una nota en la que cita tres párrafos del plan de trabajo del PP que se extralimitan del objeto de la comisión de investigación sobre las ramificaciones del caso Koldo.

Listado de comparecencias

Entre la documentación requerida por el PP figura también la relación de personas que estuvieron en el aeropuerto de Barajas el 20 de enero de 2020 «recibiendo a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez», así como la copia del libro de registro de vuelos de los aviones adscritos a Presidencia del Gobierno durante los años 2019 al 2024, incluyendo datos relativos a la «autoridad que requiere el vuelo», «personas transportadas», fecha o lugar del mismo.

El PP ha realizado esta amplia petición de documentación en la comisión de investigación del Senado junto a un listado de 56 comparecientes, entre los que no figura «de momento» el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha indicado la portavoz del Grupo Popular, Alicia García.

Asimismo, el PP propone citar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que fueron presidentes de Baleares y de Canarias, respectivamente. También solicita documentación sobre los contratos que realizaron los servicios de salud de ambas autonomías.

Además, ha incluido en el listado del PP al actual ministro de Transportes, Óscar Puente; al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.

Los populares, que tienen mayoría absoluta en el Senado, han registrado también la comparecencia del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y el ex ministro José Luis Ábalos, entre otros.