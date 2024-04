Alejandro Fernández: «Es normal que la gente se sienta engañada porque Illa le ha votado todo a Aragonés»

Diez años. Ése es el tiempo que Alejandro Fernández (Tarragona, 1976), candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat catalana en las elecciones del 12M, se ha propuesto recuperar para que su formación vuelva a tener el liderazgo del espacio constitucionalista, donde ya no se encuentra el PSC por sus alianzas con el separatismo. Un liderazgo que Fernández pretende reconquistar sin rivalizar, sin entrar al cuerpo a cuerpo, con partidos que lideraron dicho espacio, como son Ciudadanos y Vox. Apenas unas horas del referéndum anunciado por el president Pere Aragonés, Alejandro Fernández analiza así en OKDIARIO esta «barbaridad» que preparan los separatistas de la mano del Partido Socialista.

PREGUNTA.- ¿Cómo ve que el señor Illa diga que no va a haber referéndum porque «ahonda en la división de la sociedad catalana» mientras el Gobierno lo negocia en Suiza delante de un mediador internacional?

RESPUESTA.- Yo sugiero a todas las personas que nos estén viendo, escuchando ahora mismo, que apliquen un método con Salvador Illa absolutamente infalible. Cuando le escuchen decir una cosa, que sepan que será exactamente la contraria.

P.- ¿Por qué no dice Illa que el referéndum es inconstitucional?

R.- Bueno, pues porque efectivamente, si él dice que es constitucional, es que es claramente inconstitucional. Repito, el método no falla. Cuando Salvador Illa dice que no va a pasar una cosa, es que ocurre. Miente siempre. Es decir, tiene una virtud en política que es que sabe sonreír. Parece ser de manera agradable. Es un tipo amable en las formas, pero es una persona de la que no te puedes fiar.

P.- Sobre el otro asunto que está en la mesa de Suiza, la cuestión de la «financiación singular» que plantea el señor Aragonés. ¿Qué es eso del «consorcio tributario» que plantea el señor Illa en la línea del cupo catalán que quiere Esquerra?

R.- La primera cuestión es que cuando se habla de los modelos de financiación conviene recordar que todos los sistemas de financiación en España han salido adelante porque han tenido el apoyo de todo el mundo. Es decir, no existen financiaciones a la carta. El régimen fiscal de Navarra y del País Vasco no se les concedió unilateralmente a ellos. Fue pactado por todos. Cataluña, por cierto, no se quiso acoger porque en aquel momento no querían recaudar impuestos. Por lo tanto, cualquier propuesta que pretenda romper la caja única es generar insolidaridad entre las comunidades autónomas españolas. No tiene ninguna viabilidad ni tiene ningún futuro.

Por lo tanto, evidentemente a mí como catalán me encantaría, como le puede pasar a un murciano o un asturiano, que mi comunidad autónoma estuviera lo mejor financiada posible. Pero lo que no se puede hacer es engañar a la gente.

P.- Y ¿cree usted que esto del consorcio tributario va a ir hacia adelante?

R.- Bueno, vamos a ver si Sánchez tiene el tiempo suficiente para desarrollarlo. Podría ser. Lo que pasa es que entraríamos otra vez en escenarios de flagrante ilegalidad, que es la manera en la que actúa. Pedro Sánchez aprueba cosas ilegales y luego ya veremos que dice el Tribunal Constitucional al respecto.

P.- La gran apuesta del PP en estos comicios es atraer al socialista desencantado. Pero, ¿existe ese votante socialista comprometido con la defensa de Constitución y el freno al procés?

R.- El gran objetivo, con todo el respeto, como sabe que le tengo, no es ese exactamente. El gran objetivo para nosotros es acabar con el procés. Que será la manera también de acabar con el sanchismo. Acabar con el proceso en Cataluña significa acabar con la decadencia de Cataluña y recuperar el liderazgo. Por lo tanto, nosotros tampoco vemos al electorado como un laboratorio de cajones estancos. Nosotros nos dirigimos a todos los catalanes que están hartos, hartos de que Cataluña sea la comunidad con los peores datos de calidad educativa de toda la Europa occidental. Hartos de abrir el grifo y que no salga agua en pleno siglo XXI. Un Gobierno que es incapaz de garantizar el suministro de agua es un Gobierno fallido que debería haber dimitido hace muchísimo tiempo.

Hartos de haber perdido liderazgo económico, hartos de ser un infierno fiscal, hartos de aglutinar el 42% de las ocupaciones ilegales de toda España. Y esos catalanes, hartos de todo eso, pueden haber sido socialistas, haber votado socialistas en el pasado, pero pueden haber votado otras opciones también. Por lo tanto, nos dirigimos a todos ellos. Insisto, ya por una pura cuestión de respeto al electorado, no me gusta decir eso de ‘me dirijo a unos y a los otros’, nos dirigimos a todos.

P.- El presidente Feijóo en los últimos discursos que ha hecho, por ejemplo, en el de Barcelona del pasado miércoles habló de centrarse en atraer el voto del socialismo desencantado. Mi pregunta es si existe ese socialismo hoy…

R.- Ya no existe el voto cautivo. El voto cautivo se producía mucho en los años 80 y hasta principios de los 90, y era básicamente que la gente votaba casi en términos futbolísticos. Yo soy del Barça o soy del Madrid, soy del PP y del PSOE. Y pueden hacerlo lo mal que quieran, cometer las tropelías que quieran, que les voy a votar igual… Hay gente, sobre todo en algunas zonas de España, donde ese voto todavía es cautivo. Pero si analizamos un poco, la gente cambia muchísimo de voto y especialmente en Cataluña. En Cataluña ocurren cosas asombrosas, gente que cambia de voto de una convocatoria a otra de manera diametral y sorprendente. Por lo tanto, evidentemente que nos dirigimos a gente que haya confiado en su momento en Salvador Illa y que se sientan engañados porque les ha engañado. Evidentemente que sí. Pero no sólo a ellos, nos dirigimos a mucha gente más que existe.

P.- Entonces, existe ese socialista…

R.- Yo conozco unos cuantos. No lo he podido medir demoscópicamente Pero conozco unos cuantos. Hombre, es que es muy gordo. Salvador Illa les dijo en campaña electoral que no iba a pactar nunca con el separatismo y le ha votado todo a Aragonés. Todo es todo. Entonces es normal que la gente se sienta engañada.

P. -Y ¿cómo se consigue atraer a ese votante del PSC?

R.- Nosotros, lo que le planteamos al votante o ex votante, a la gente que pueda estar dudando, es que somos la única garantía de abrir una nueva etapa. Salvador Illa dice que quiere abrir una nueva etapa, pero quiere abrirla, dice, con los mismos que han protagonizado la anterior. Es decir, es dar continuidad a la etapa. Lo que quiere hacer Salvador Illa es seguir desarrollando el proceso que ahora ya no solamente es catalán, sino que es del conjunto de toda España. Quien pretenda votar a Salvador Illa debe tener claro que lo que va a hacer es dar continuidad al proceso. En consecuencia, es dar continuidad a la decadencia. Nosotros tenemos muy claro clarísimo, que nuestros votos, nuestros diputados, van a servir para que haya un cambio de verdad, que sea con el separatismo fuera de los Gobiernos. Fuera de la Generalitat, fuera de la influencia en el Gobierno de España y fuera de los ayuntamientos donde tengan pactos con el Partido Socialista. Si no, no hay nada de qué hablar.