El zasca de Koldo que ha dejado mudo al senador de Bildu: «Mi conciencia está tranquila, ¿la de ustedes?»

Koldo García, ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, ha comparecido en la comisión del Senado sobre la compraventa de mascarillas. Y aunque se ha acogido a su derecho a no declarar ante las preguntas de los diferentes grupos parlamentarios, lo cierto es que alguna que otra contestación sí que ha lanzado. Una de esas respuestas ha dejado mudo al senador de Bildu Josu Estarrona, que le preguntaba al ex asesor si podía tener la conciencia tranquila. «Igual ustedes, ¿no?», le ha respondido Koldo.

«Como segunda cuestión llamativa, de lo poco que llevamos de esta primera sesión de la comisión de investigación, usted ha dicho que tiene la conciencia muy tranquila, mucho ¿podría decirnos quién no puede tenerla tan tranquila?», preguntaba el senador del partido proetarra Josu Estarrona. «Igual ustedes, ¿no? Los primeros», ha respondido Koldo García, dejando sin palabras al senador.

Una respuesta muy llamativa, que no ha pasado desapercibida entre los presentes, no sólo porque ha sido una de las pocas ocasiones en las que el ex asesor de Ábalos se ha saltado su derecho a no declarar, sino porque precisamente Koldo fue escolta en el País Vasco del ex dirigente socialista Nicolás Redondo durante los peores años de la banda terrorista ETA.

Se acoge a no declarar

Durante la mayor parte de la comisión, Koldo se ha acogido a su derecho a no declarar sobre la compraventa de mascarillas durante la primera etapa de la pandemia, al alegar que está siendo investigado por estos hechos en la Audiencia Nacional.

«Me acojo simplemente a mi derecho. Estoy en un procedimiento judicial, por sentido común creo que tengo que esperar a que la justicia resuelva y haga lo primero que tengo que hacer, que es atender a su señoría», ha señalado.

Con todo, García ha empezado su comparecencia avisando de que «en ningún momento» ha querido esquivar a la Cámara Alta. «No he querido ni esquivar ni no comparecer en ningún sitio. Soy una persona localizable. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado me tienen localizado y cada 15 días comparezco ante el Juzgado», ha apuntado.

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción sostiene que García -investigado en el caso de presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia- incrementó su patrimonio de manera «notable» entre 2020 y 2022, al pasar a ser titular de bienes muebles e inmuebles cuyo valor podría alcanzar 1,5 millones de euros.

La Audiencia Nacional le investiga por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

Aunque se ha negado a contestar a las preguntas de los senadores, al ser preguntado si tiene la conciencia tranquila, García ha sido tajante: «Mucho». A la pregunta de si es militante del PSOE, ha contestado que no lo sabe. «Pero no se preocupe, que volveré», ha añadido.