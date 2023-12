La Policía abre una investigación a los payasos que usan niños para pedir la excarcelación de etarras

La Policía de País Vasco ha abierto diligencias de investigación a los grupos proetarras que mediante personas disfrazadas de payaso han usado a menores para pedir la excarcelación de miembros de ETA. La Ertzaintza considera que podemos estar ante un posible delito de «violencia psíquica a menores». Fuentes policiales confirman a OKDIARIO la apertura de este expediente aunque, no obstante, indican que es lo habitual que cuando alguien denuncia algo se investigue.

La policía autonómica señala que no pueden dar la identidad de los denunciantes del caso y subrayan que no es una investigación que inicie la Ertzaintza por iniciativa propia. En este punto no pueden adelantar si la investigación acabará en una denuncia en los juzgados o si, por el contrario, las pesquisas acabarán archivadas.

En este marco el Parlamento Vasco ha celebrado este lunes una comisión en la que se ha tratado el polémico asunto. La red ciudadana Sare, que defiende a los etarras, ha denunciado una «campaña de criminalización» por esta campaña en la que utilizan menores.