Olentzero y Mari Domingi en Bilbao hoy: horario, dónde verlos y cómo comprar tickets

La tarde de ayer martes 23 de diciembre volvió a demostrar por qué la cabalgata de Olentzero y Mari Domingi se ha convertido en uno de los actos más queridos de la Navidad en Bilbao. El desfile arrancó este año una hora antes, a partir de las 17.30, en un intento del Ayuntamiento por adaptarse mejor a los horarios y ritmos de las familias que cada diciembre abarrotan el centro para ver pasar al carbonero y a su inseparable compañera. La kalejira volvió a llenar Moyúa, la Gran Vía y la Plaza del Arriaga de música, galtzagorris y expectación, y dejó el ambiente preparado para la jornada grande: la recepción de hoy día 24 en el Teatro Arriaga, de la que te ofrecemos ahora todos los detalles.

Es precisamente esta cita, en la que los niños pueden ver de cerca al Olentzero y Mari Domingi , la que hoy concentra todas las miradas. La respuesta ha sido tan masiva como otros años. Los 1.500 pases gratuitos disponibles desaparecieron en menos de una hora desde que se activaron en la web de Bilbao Kultura. Por cada DNI sólo se podían reservar tres entradas para menores y los adultos, como siempre, entran sin invitación, una fórmula que permite a muchas familias acompañar a los pequeños sin complicaciones añadidas. La rapidez con la que se agotaron confirma que para buena parte de la ciudadanía este es uno de los momentos más emotivos de la Navidad. Y por fin llega Nochebuena, y el gran día de poder ver a Olentzero y Mari Domingi que dedicarán la mañana a escuchar a los niños, recibir sus cartas y mantener viva una tradición que sigue pasando con naturalidad de una generación a otra.

Olentzero y Mari Domingi en Bilbao hoy

La recepción en el Teatro Arriaga arrancará a las 11.00 y se prolongará hasta las 14.00 horas. El sistema será el ya habitual, organizado por turnos y con entradas previamente adquiridas para evitar aglomeraciones en el interior del edificio. Aunque la mecánica se repite cada año, las familias insisten en que funciona dado que hacerlo así implica menos esperas, colas más ordenadas y una experiencia que se vive con y mucha más calma, algo que agradecen los niños cuando llegan nerviosos y con la ilusión puesta en entregar la carta en mano al personaje que de alguna manera marca el ritmo de la Navidad en el País Vasco, mucho más que Papá Noel.

En muchos casos, las familias aprovechan estos encuentros para hacer una parada antes de que llegue la Nochebuena, o para convertir la mañana en una pequeña tradición con fotos en la plaza, un chocolate caliente en los alrededores o simplemente dejarse llevar por el ambiente que siempre se forma cerca del teatro. Esta parte, la de la espera compartida, también forma ya parte de la cita.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bilbao [Udala – Ayuntamiento] (@bilbao_udala)

Actividades en la plaza y ambiente en torno al Arriaga

En el exterior del teatro habrá propuestas durante toda la mañana. El Ayuntamiento ha preparado talleres de talos, puestos de maquillaje artístico y pequeñas actuaciones sorpresa que buscan mantener el ritmo festivo mientras llega el turno de cada grupo. Lamia y Galtzagorri Nagusia aparecerán en distintos momentos para animar a los niños y llenar los alrededores del Arriaga de música y pequeños guiños teatrales. Para muchos, estas intervenciones acaban siendo tan recordadas como la propia recepción, porque rompen la espera y aportan un toque de magia que encaja muy bien con la mañana del 24.

Accesibilidad y medidas especiales para familias

Como en ediciones anteriores, la cita incorpora medidas específicas de accesibilidad. Habrá intérprete de signos, acompañamiento para quienes lo necesiten y acceso adaptado para personas con movilidad reducida. Además, pensando en las familias con menores con trastorno del espectro autista, el Ayuntamiento ha habilitado un acceso directo a la recepción que permite entrar sin atravesar zonas de alta afluencia. Esta organización, que ya forma parte de la identidad de BilbaoGabonak, busca que todos los niños puedan disfrutar del encuentro con comodidad y sin situaciones que puedan resultarles difíciles.

Bilbao vive su gran víspera de Navidad

La jornada de hoy será, en definitiva, el gran cierre antes de que Olentzero y Mari Domingi se repartan por barrios y hogares de la ciudad. Para muchos niños, es la oportunidad de entregar la carta en mano y verlos a pocos metros justo antes de la cena de Nochebuena. Para los adultos, un ritual que se repite sin perder fuerza y que llena el centro de fotografías, prisas suaves, conversaciones cruzadas y ese ambiente que solo se da en estas fechas.

Y aunque hoy toda la atención está puesta en ellos, la agenda navideña continúa. En pocos días, el 5 de enero, será el turno de los Reyes Magos de Oriente, con recepción por la mañana en el Ayuntamiento y cabalgata por la tarde, a partir de las 18.00 horas, de nuevo con la ciudad volcada en la calle.