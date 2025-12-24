Horario y días de apertura de los supermercados en Nochebuena y Navidad en Bilbao, San Sebastián y resto de País Vasco: Eroski, Mercadona y Lidl

Hemos llegado por fin a 24 de diciembre, por lo que es hoy cuando se celebra la Nochebuena y lo cierto es, que las horas previas a que llegue esta noche, se convierten en un pequeño caos en muchas casas. Incluso aquellas personas que se organizan bien puede que de repente se den cuenta, casi a contrarreloj, que falta algo para la cena. Y ahí empieza la duda de cada año: qué supermercados siguen abiertos, hasta cuándo y si alguno mantiene un horario especial en Bilbao, San Sebastián o en cualquier municipio del País Vasco. No siempre es fácil saberlo porque parece que las cadenas de supermercados, tienen cada una su horario, pero ¿qué van a hacer hoy que es Nochebuena y mañana, cuando se celebra Navidad?

Serán muchas las personas que salgan hoy de casa, con intención de acabar de hacer compras en el supermercado, pensando que todavía tienen tiempo de sobra y, cuando quieran darse cuenta, puede que las tiendas ya hayan cerrado. Por eso conviene revisar cuáles son los horarios para hoy y mañana de Mercadona, Lidl, Aldi, Carrefour y, sobre todo, Eroski, que es la que más presencia tiene en Euskadi. La mayoría recorta horario en Nochebuena y descansa por completo el día de Navidad, aunque cada una lo aplica a su manera. Así que para evitar sorpresas de última hora, recopilamos cómo quedarán los horarios en las principales cadenas este 24 y 25 de diciembre. El objetivo es que cualquier persona que necesite un producto urgente sepa exactamente a qué atenerse antes de salir de casa.

Mercadona

Mercadona sigue el patrón que viene aplicando desde hace años. Las tiendas abren por la mañana, a las 09:00 horas, y cierran antes que de costumbre, aunque este año un poco más tarde. Recordemos que en 2024 cerró a las 15:00 horas, pero este año ha decidido dar un poco más de margen y hoy miércoles cerrará a las 19:00 horas, tanto en Bilbao como en San Sebastián o en cualquier otro municipio. La cadena no contempla excepciones en estas fechas y mantiene el mismo criterio en todas partes.

Y el día 25, Navidad, Mercadona no abre. Ninguna tienda. Forma parte de su calendario habitual y no hay aperturas extraordinarias en el País Vasco.

Carrefour

Carrefour funciona de manera algo diferente porque no todas sus tiendas son iguales. Los supermercados suelen cerrar entre las 19:00 y las 20:00 horas, aunque algunos centros pueden ajustar unos minutos antes o después dependiendo de la actividad del día. Los hipermercados instalan, en ocasiones, un margen algo más amplio, pero lo normal en Euskadi es que el horario reducido se mantenga dentro de esa franja.Y el 25 de diciembre, Carrefour también va a estar cerrado.

Lidl

Las tiendas de Lidl en el País Vasco seguirán el horario de Mercadona. Es decir, que abren hoy a las 09:00 y cierran a las 19:00 horas. De este modo puede atender con seguridad a todos los clientes rezagados, pero a la vez, garantizar que los trabajadores lleguen a tiempo para celebrar también la Nochebuena. Por otro lado y en cuanto al horario para mañana, 25 de diciembre, todas las tiendas van a estar completamente cerradas.

Aldi

Aldi es otro de los supermercados puntales en el País Vasco y de cara al día de hoy va a hacer lo mismo que harán el resto de cadenas. De este modo va a abrir sus puertas a las 09:00 y trabajará hasta las 19:00 horas, un horario que encaja con el que lleva anunciando en años anteriores. Se mantiene igual tanto en zonas urbanas como en tiendas situadas en municipios medianos. El 25 de diciembre, Aldi no abre ningún supermercado.

Eroski

Y por último nos queda Eroski, que tiene la red más amplia en el País Vasco, ofrece un horario muy concreto para hoy, día de Nochebuena: de 09:00 a 19:00 horas. Es el mismo para supermercados y para la mayoría de hipermercados. En algunos casos se generan dudas porque cada tienda puede tener particularidades, pero este es el horario general que aplica la cadena. Y el día de Navidad, Eroski cierra todos sus establecimientos.

Como vemos, todas las cadenas de supermercados que destacan en el País Vasco coinciden en que van a cerrar el 25, de modo que la mañana del 24 es la última oportunidad para quienes aún tengan algo pendiente en la lista. Y suele ser una mañana algo caótica, con colas más largas de lo habitual y gente entrando y saliendo con prisas. Por eso no es raro que algunas tiendas adelanten unos minutos el cierre cuando la afluencia baja o cuando ya toca preparar la jornada festiva.

En zonas muy concurridas de Bilbao o San Sebastián se nota todavía más este movimiento, así que conviene no esperar a última hora. Si falta algún ingrediente o surge un imprevisto, lo mejor es acudir cuanto antes y evitar esas horas en las que medio barrio termina en el supermercado.