Hoy, en toda la provincia de Bilbao, se prevén cielos poco nubosos o despejados, salpicados por intervalos de nubes bajas y brumas en el interior. Las temperaturas máximas irán en aumento, mientras que el litoral sentirá vientos flojos del nordeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y calidez vespertina

El cielo se presenta tranquilo en Bilbao, aderezado por suaves nubes que se deslizan como un susurro. Desde primeras horas del día, la temperatura será fresca, rondando los 12 grados, con un ambiente a veces cargado por la humedad, que tocará el 95% en su punto máximo. A medida que el sol se despierte a las 07:48, disfrutaremos de una sensación térmica similar, mientras los vientos suaves provenientes del este, a unos 10 km/h, nos acompañan sin demasiada fuerza.

Ya por la tarde, las temperaturas ascenderán hasta los 26 grados, ofreciendo una calidez veraniega que contrastará con el frescor matutino. El viento seguirá soplando con suavidad, pero sin la intensidad que podría incomodar. A medida que la luz del día se apague con la puesta del sol a las 20:27, el ambiente seguirá siendo placentero, con la certeza de que no será necesario buscar paraguas, ya que no se esperan lluvias en ninguna de las fracciones del día.

Atmosfera tensa con lluvias inminentes en Baracaldo

La jornada comienza con una atmósfera cargada de tensión en Baracaldo, donde el viento arrecia y las nubes avanzan amenazantes, presagiando inestabilidad. Las ráfagas que se sienten desde primera hora son un aviso claro de que el tiempo se prepara para una transformación, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 26 grados a lo largo del día.

Mañana se presenta relativamente tranquila, con cielos nublados y temperaturas frescas. Sin embargo, la tarde traerá consigo un notable descenso térmico y la posibilidad de lluvias intensas que, sumadas a la humedad que alcanzará el 100%, podrían hacer que la sensación térmica sea aún más gélida. Es recomendable salir bien abrigado y no olvidar el paraguas, ya que el viento superará los 30 km/h en ciertas ráfagas.

Guecho: cielo despejado y ambiente agradable

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado, dando paso a una mañana sin posibilidad de lluvia y temperaturas mínimas de 16°C que se sentirán como 15°C. A medida que la luz del sol se asoma a las 07:48, la temperatura irá en aumento hasta alcanzar un máximo de 24°C, en un ambiente que se sentirá algo pesado con una humedad relativa en el 90%.

Por la tarde, la situación se mantendrá estable, con un cielo aún mayormente despejado y brisas suaves provenientes del norte a 15 km/h. Las temperaturas descenderán a 21°C de sensación térmica, lo que hará que la jornada sea agradable y propicia para disfrutar del aire libre antes de que el sol se esconda a las 20:27, otorgando a los habitantes de Guecho unas 12 horas de luz diurna.

Santurce: cielos parcialmente nublados y brisa ligera

El tiempo en Santurce se presenta estable, con cielos parcialmente nublados durante la mañana y algunas nubes dispersas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados, con una brisa ligera que podría hacer que el aire se sienta un poco más fresco, pero sin probabilidades de lluvia en el horizonte.

Un día así invita a disfrutar del aire libre; ideal para pasear por la playa o realizar actividades cotidianas sin preocupaciones. Aprovecha este entorno tranquilo y relajante que la jornada ofrece.

Cielos despejados y ambiente cálido en Basauri

En Basauri, la mañana se presenta con cielos despejados y temperaturas agradables alrededor de los 12 grados, creando un ambiente muy cómodo para comenzar la jornada. La brisa suave del noreste, a unos 5 km/h, acompaña a un día que promete ser perfecto para disfrutar al aire libre.

A medida que avanza el día, el sol irá calentando la atmósfera, alcanzando una temperatura máxima de 27 grados por la tarde. Sin probabilidad de lluvia y un viento ligero, es el momento ideal para vestir ropa ligera y disfrutar de un paseo en el parque, especialmente cuando el sol brille en su máximo esplendor.