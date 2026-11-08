Cielos nubosos y cubiertos dominan la jornada del 8 de noviembre de 2026 en buena parte de la provincia, con la posibilidad de brumas y nieblas matinales en las zonas montañosas. Las temperaturas experimentan ligeros ascensos, mientras que vientos flojos y variables en el litoral aumentan en intensidad en el interior. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: sol tímido y posible lluvia por la tarde

El cielo se despereza lento en Bilbao esta jornada, dejando que la luz del sol entre tímidamente por el horizonte a las 07:55. A medida que avanza el día, la temperatura oscilará entre los 9 y los 21 grados, con un ambiente que a primera vista se siente fresco pero se tornará cálido al mediodía. Sin embargo, hay margen para algunos chubascos en la tarde-noche, así que es recomendable llevar paraguas, especialmente cuando soplan vientos de hasta 20 km/h que dan ese toque de movimiento que invita a disfrutar del aire fresco.

Ya por la tarde, el cielo se cubrirá con nubes que dejarán pasar los últimos destellos de sol antes de esconderse tras el horizonte a las 17:54. La sensación térmica, que alcanzará los 21 grados, puede hacer que esta tarde se sienta más cálida de lo que realmente es. La humedad, presente en un 75%, hará que el ambiente se sienta algo cargado, así que será mejor buscar un rincón a la sombra si planeas pasear. En resumen, un día que comienza con frescura y termina con la posibilidad de una lluvia ligera, ideal para salir y disfrutar de la ciudad.

Nubes grises y lluvias esperadas en Baracaldo

Un día marcado por un ligero sopor y nubes grises se asoma en Baracaldo, donde la inestabilidad se siente en el aire. Las ráfagas de viento comienzan a hacer su aparición, prometiendo agitar la calma habitual con un panorama que no dejará indiferente a nadie.

A medida que avanza la jornada, la mañana traerá temperaturas frescas, rondando los 10 grados y un cielo que poco a poco se irá cubriendo. Sin embargo, en la tarde se prevén lluvias con una probabilidad del 25% y el viento soplará a 20 km/h, pudiendo alcanzar ráfagas de hasta 80 km/h. Es un día para tener precaución y no olvidar el paraguas al salir.

Guecho: Ambiente cálido con probabilidad de lluvia

La jornada amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas. A medida que avanza la mañana, la temperatura rondará los 13 grados, con una sensación térmica similar, lo que aportará frescura al ambiente. Más tarde, sin embargo, la situación cambiará ligeramente, ya que la probabilidad de lluvia en la tarde-noche se establece en un 25%. El viento soplará de dirección sur a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que se recomienda precaución.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 21 grados, aunque la sensación térmica podría sentirse aún más cálida. La humedad, que oscilará entre un 45% y un 75%, hará que el ambiente resulte un poco pesado hacia el final del día. El sol saldrá a las 07:56 y se pondrá a las 17:54, brindándonos casi 10 horas de luz. En resumen, el día presenta un contraste notable entre una fresca mañana y una tarde más cálida, pero con la posibilidad de algunas lluvias al caer la noche.

Santurce: cielo variable y ambiente templado

Las condiciones en Santurce se presentan estables, con un cielo que irá variando entre algunas nubes durante la mañana y una mayor claridad en la tarde. Aunque hay pequeñas posibilidades de lluvia al caer la noche, el tiempo se mantendrá templado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 21 grados.

Este es un día perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas sin preocupación. Con una brisa suave y un ambiente tranquilo, será un excelente momento para pasar tiempo en compañía de amigos o familiares.

Cielo nublado con posibles lluvias en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con un cielo parcialmente nublado, donde las temperaturas rondan los 10 grados, ofreciendo una sensación fresca. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 21 grados por la tarde. Sin embargo, no se descartan algunas lluvias ligeras hacia la noche, así que es recomendable llevar un paraguas a mano. ¿Quién sabe? Un poco de sol también podría asomarse entre las nubes.